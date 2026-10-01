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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Mandatarios del Valle respaldan proyecto de decreto que busca regular la protesta social en Colombia

Mandatarios del Valle respaldan proyecto de decreto que busca regular la protesta social en Colombia

El borrador del decreto incluye nuevos protocolos para que la Fuerza Pública intervenga en caso de violencia, vandalismo y terrorismo en medio de las protestas.

Gobernadora del Valle y alcalde de Cali.
Gobernadora del Valle y alcalde de Cali.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El Gobierno nacional publicó el borrador del decreto que modifica el protocolo de actuación frente a las protestas sociales, que busca permitir que la Fuerza Pública intervenga en casos donde se registren hechos de violencia o vandalismo en el marco de estas manifestaciones.

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Ante esta situación, varios mandatarios en el Valle del Cauca, manifestaron su respaldo a esta iniciativa.

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En primer lugar, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que lo que debe prevalecer es el derecho a la protesta y, en cuanto a su posición como presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Valle, manifestó que el ingreso de la fuerza pública a las universidades debe ser en casos muy específicos.

"La gente tiene que expresar sus inconformidades y lo puede hacer pacíficamente, pero también he dicho que cuando se presenten actos de violencia, destrucción de bienes públicos, de bienes privados, pues lógicamente tiene que intervenir la Fuerza Pública porque tenemos que lograr que no se destruyan los bienes ni la vida de otras personas que pueden afectarnos.

"Siempre he tratado que el ingreso a las universidades se haga solamente en casos estrictamente necesarios. Esa ha sido mi posición. Ahora la posición del presidente, pues nosotros tenemos que acatar lo que el presidente pueda decidir al respecto de las universidades", señaló Toro.

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Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró su postura de velar y garantizar las manifestaciones ciudadanas en la capital vallecaucana, siempre y cuando se desarrollen de forma pacífica.

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"En Cali, la posición nuestra siempre ha sido que defenderemos el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos para expresarnos libremente y protestar libremente dentro del marco de la ley. Cualquier acto que esté fuera del marco de la ley será atendido con absoluta contundencia", indicó Eder.

El borrador del decreto del ministerio del Interior está disponible a comentarios de la ciudadanía hasta el 4 de octubre.

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