Comenzó demolición de varias 'ollas' del microtráfico en el centro de Cali

Avanza la intervención del centro de Cali y este jueves comenzó la demolición de viviendas que durante varios años fueron utilizadas para la comercialización de drogas en esta zona de la ciudad.

Son dos casas las que están siendo demolidas con maquinaria amarilla, de siete que ya tienen el visto bueno por parte del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo.

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Estas acciones hacen parte de la operación Cristo Rey, que consiste en mejorar completamente esta zona de la ciudad, que durante décadas fue considerada como una olla de microtráfico, y es la segunda fase de la operación 'Iron' que lideró el presidente Abelardo De La Espriella hace una semana.

"No vamos a permitir un solo centímetro a la delincuencia en este sector. Parte de lo que estamos haciendo, además de las demoliciones, es la recuperación de las vías, de espacios donde no entraba nadie como la calle conocida como el 'túnel de la muerte'. Vamos a hacer presencia permanente, Fuerza Pública, los equipos sociales y vamos a entrar a recuperar el sector. Vamos a eliminar todos los símbolos de la ilegalidad los zapatos colgados, porque ese cuentico de que hay zonas vedadas en nuestra ciudad se acabó", explicó el alcalde Alejandro Eder.



Con estas demoliciones también se busca utilizar el espacio que quede disponible para la construcción de nuevas viviendas. En proyectos que ya están desarrollándose, como otras iniciativas de renovación urbana.

"Hay tres torres residenciales, dos en obra y una que ya está habitada. Ya iniciamos el 7 de septiembre la construcción de la estación central del Mío. Avanzaremos con la recuperación de esta zona en materia de seguridad y vamos a continuar además con dos manzanas más de desarrollo de vivienda. Inclusive, una de las manzanas al frente de la estación de policía Fray Damián, la vamos a destinar para viviendas para personas que fueran afectadas con el sismo", finalizó el mandatario caleño.

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Según el alcalde Eder, se espera que en 30 días se comiencen a obtener resultados de estas intervenciones en el centro de Cali, que le permita recuperar la seguridad y oportunidades a esta zona de la ciudad.

