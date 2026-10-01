En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Cultivos ilícitos
Gasolina
FMI
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres edificios de la Calle 9na. afectados por el terremoto en Cali serán demolidos este jueves

Tres edificios de la Calle 9na. afectados por el terremoto en Cali serán demolidos este jueves

Entre las edificaciones que serán demolidas allí en el barrio Cámbulos, hay hoteles, comercios y edificios de apartamentos.

Hotel Metrópolis Plaza en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Continúan las acciones de recuperación y estabilización de Cali, casi dos meses después del terremoto, y este jueves en la tarde, se adelantan nuevas demoliciones de edificios que quedaron completamente afectados durante la emergencia de ese 10 de agosto.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Esta intervención se realizará en el barrio Los Cambulos, al sur de la ciudad, e involucrará a tres edificios de manera simultánea: El hotel Metrópolis plaza, el edificio D’Corpus y el edificio Cali Express, que están ubicados sobre la calle Novena con Carrera 44.

Últimas noticias

Gobernadora del Valle y alcalde de Cali.
Pacífico

Mandatarios del Valle respaldan proyecto de decreto que busca regular la protesta social en Colombia

Demoliciones en el centro de Cali.
Pacífico

Comenzó demolición de varias 'ollas' del microtráfico en el centro de Cali

Publicidad

"Hoy se comienza la demolición del hotel Metropolis, Corpus y Cali Express que están en línea
para poder tener esta zona despejada, hacer la recolección de los residuos y poder tener la zona limpia apta para lo que se viene para Cali. Las demoliciones las vamos a hacer de manera responsable y ordenada, con maquinaria amarilla, atendiendo también que no genere más riesgo realizarlas", explicó el secretario de gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Cabe recordar que en ese mismo sector colapsó el edificio Vanessa durante el terremoto, y su caída generó una muy grave afectación al multifamiliar Los Laureles, que es el edificio vecino, esta construcción también será intervenida, pero por las condiciones en las que se encuentra la estructura se confirmó que se le realizará una implosión.

"El edificio Multifamiliar Laureles que queda contiguo a Vanessa va a ser demolido por implosión y estamos ya en todos los trámites para poderlo realizar. Se habla que será dentro de mes y medio o dos meses, toda vez que hay que conseguir todos los elementos que se necesitan para las implosiones, se necesitan los permisos del Ministerio de Defensa y demás", añadió Peñuela.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Con las demoliciones de este jueves ya son seis los edificios que ya fueron, o están siendo intervenidos en Cali por su riesgo inminente de colapso, en la ciudad tras varias verificaciones más de 30 edificaciones que también serán demolidas.

Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad