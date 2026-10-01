Tres edificios de la Calle 9na. afectados por el terremoto en Cali serán demolidos este jueves

Continúan las acciones de recuperación y estabilización de Cali, casi dos meses después del terremoto, y este jueves en la tarde, se adelantan nuevas demoliciones de edificios que quedaron completamente afectados durante la emergencia de ese 10 de agosto.

Esta intervención se realizará en el barrio Los Cambulos, al sur de la ciudad, e involucrará a tres edificios de manera simultánea: El hotel Metrópolis plaza, el edificio D’Corpus y el edificio Cali Express, que están ubicados sobre la calle Novena con Carrera 44.

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"Hoy se comienza la demolición del hotel Metropolis, Corpus y Cali Express que están en línea

para poder tener esta zona despejada, hacer la recolección de los residuos y poder tener la zona limpia apta para lo que se viene para Cali. Las demoliciones las vamos a hacer de manera responsable y ordenada, con maquinaria amarilla, atendiendo también que no genere más riesgo realizarlas", explicó el secretario de gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Cabe recordar que en ese mismo sector colapsó el edificio Vanessa durante el terremoto, y su caída generó una muy grave afectación al multifamiliar Los Laureles, que es el edificio vecino, esta construcción también será intervenida, pero por las condiciones en las que se encuentra la estructura se confirmó que se le realizará una implosión.



"El edificio Multifamiliar Laureles que queda contiguo a Vanessa va a ser demolido por implosión y estamos ya en todos los trámites para poderlo realizar. Se habla que será dentro de mes y medio o dos meses, toda vez que hay que conseguir todos los elementos que se necesitan para las implosiones, se necesitan los permisos del Ministerio de Defensa y demás", añadió Peñuela.

Con las demoliciones de este jueves ya son seis los edificios que ya fueron, o están siendo intervenidos en Cali por su riesgo inminente de colapso, en la ciudad tras varias verificaciones más de 30 edificaciones que también serán demolidas.