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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atacaron con drones contra estación de Policía en Santa Rita de Iró, Chocó

Atacaron con drones contra estación de Policía en Santa Rita de Iró, Chocó

Las autoridades esperan determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y establecer los daños que dejó el mismo.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
Drones, referencia.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Un nuevo ataque con drones fue reportado este jueves contra la estación de Policía de Santa Rita de Iró, en el departamento del Chocó, en medio de una serie de acciones contra instalaciones de la fuerza pública en esta región.

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De acuerdo con información preliminar conocida por Blu Radio, los responsables utilizaron drones para atacar las instalaciones policiales. Las autoridades adelantan la verificación de lo ocurrido y buscan establecer las características del ataque.

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Por ahora, no se reportan policías heridos ni otras novedades como consecuencia de esta nueva acción.

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Tercer ataque contra la Policía en pocos días

Este sería el tercer ataque registrado en los últimos días contra instalaciones de la Policía en el departamento del Chocó.

Las autoridades esperan determinar quiénes estuvieron detrás del ataque con drones contra la estación de Policía de Santa Rita de Iró y establecer si se presentaron daños materiales en la infraestructura.

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Mientras avanzan las labores de verificación, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades con mayores detalles sobre esta nueva acción contra la fuerza pública en el Chocó.

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