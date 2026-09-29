Ataque con drones y explosivos dejó herido a un policía en Condoto, Chocó: hay más amenazas

Un ataque con drones y el lanzamiento de artefactos explosivos fue perpetrado contra la Estación de Policía del municipio de Condoto, en el departamento del Chocó, dejando herido un intendente.

Tras el ataque, el uniformado fue trasladado al Hospital San José de Condoto, donde permanece estable y recibe atención médica. Las autoridades buscan realizar su remisión a la ciudad de Quibdó para continuar con su atención.

El traslado no se ha podido efectuar por vía terrestre debido a una alerta de seguridad. De acuerdo con información preliminar, los responsables del ataque estarían esperando la movilización del policía para intentar una nueva acción contra el vehículo que lo transporte.

Ante esta situación, la Policía coordina un traslado por vía aérea mediante helicóptero, mientras se mantienen las operaciones de seguridad en la zona para establecer quiénes estarían detrás del ataque y evitar nuevas acciones contra la fuerza pública.