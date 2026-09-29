¿Quién era Jhon ‘Calzones’? El exalcalde de Yopal que fue asesinado en su finca

John Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, fue un comerciante de Yopal que llegó a la política local y ganó las elecciones para convertirse en alcalde de la capital de Casanare en 2015, pese a que para ese momento se encontraba privado de la libertad por un proceso judicial.

Torres murió este martes después de recibir cuatro impactos de bala en su finca La Selvita, en zona rural de Yopal. El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó su fallecimiento durante una entrevista con Blu Radio y señaló que las autoridades investigan quiénes estuvieron detrás del ataque.

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¿Por qué John Jairo Torres era conocido como ‘Jhon Calzones’?

Antes de ingresar a la política, Torres era reconocido en Yopal por su actividad como comerciante de ropa interior femenina, negocio que, de acuerdo con reportes de la época, le permitió construir un patrimonio y hacerse conocido en la ciudad. De allí surgió el apodo con el que posteriormente sería identificado en su carrera política.



Su salto a la política estuvo relacionado con el proyecto de vivienda Ciudadela La Bendición, desarrollado en Yopal. El proyecto le permitió ganar reconocimiento entre habitantes que buscaban acceder a una vivienda, pero también terminó siendo el centro de uno de los procesos judiciales que enfrentó.

¿Cómo llegó Jhon ‘Calzones’ a la Alcaldía de Yopal?

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Torres se lanzó como candidato a la Alcaldía de Yopal en las elecciones regionales de 2015. Obtuvo 24.515 votos, suficientes para ganar los comicios, aunque para entonces estaba privado de la libertad por un proceso relacionado con urbanización ilegal.

La situación generó una particular circunstancia: el alcalde electo tuvo que enfrentar el proceso judicial mientras buscaba concretar su posesión como mandatario municipal.

Finalmente, logró asumir el cargo y gobernó Yopal durante un periodo marcado por sus procesos ante la justicia.

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Jhon Jairo Torres Foto: Policía Nacional

¿Por qué Jhon ‘Calzones’ terminó condenado?

En marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a Torres a 45 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal, relacionado con la construcción de Ciudadela La Bendición. La sentencia también contempló una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La investigación estableció que el proyecto había sido construido sin los trámites urbanísticos correspondientes. Posteriormente, la John Jairo Torres llegó a la Alcaldía de Yopal en 2015 mientras estaba privado de la libertad y luego fue condenado por urbanización ilegal.al no admitir el recurso de casación presentado por su defensa.

Además de este proceso, Torres enfrentó investigaciones por otros delitos, entre ellos lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según los reportes judiciales de la época.

Su trayectoria política, que comenzó con una victoria electoral mientras estaba detenido, terminó así marcada por los procesos judiciales que enfrentó antes, durante y después de su paso por la Alcaldía de Yopal.