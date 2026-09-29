Murió Jhon 'Calzones' tras atentado en Yopal: esto se sabe del ataque; tenía varias amenazas

El exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, murió este martes luego de recibir cuatro impactos de bala durante un ataque ocurrido en su finca La Selvita, en zona rural de Yopal, Casanare. El gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, confirmó el fallecimiento y señaló que uno de los presuntos responsables, un menor de edad, fue capturado.

Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía en estado crítico. De acuerdo con el gobernador, las heridas comprometieron el tórax, el abdomen, el pulmón y otros órganos.

“Acabo de recibir la información del fallecimiento del exalcalde”, confirmó Ortiz para Blu Radio, mientras recibía el reporte del gerente del hospital.

¿Qué se sabe del ataque contra Jhon ‘Calzones’?

Según el gobernador, dos sujetos habrían participado directamente en el ataque. Después de dispararle al exalcalde, intentaron escapar en una motocicleta que había sido hurtada el día anterior en el municipio de Paz de Ariporo.

El propietario de esa motocicleta también habría sido asesinado durante el hurto del vehículo. Las autoridades investigan si los mismos responsables participaron en ambos hechos.

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Uno de los presuntos atacantes fue capturado después de que, al parecer, la motocicleta presentara una falla mecánica. Trabajadores de la finca intervinieron y entregaron al sospechoso a las autoridades.

El gobernador confirmó que se trata de un menor de edad procedente de Armenia.

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¿Qué encontraron las autoridades tras el atentado?

Ortiz explicó que las autoridades cuentan con diferentes elementos para avanzar en la investigación, entre ellos un revólver, un celular y la motocicleta utilizada para desplazarse.

Además, el sistema inteligente de cámaras de Casanare permitió identificar el recorrido del vehículo y obtener imágenes de los rostros de quienes habrían participado en el ataque.

“Tenemos elementos probatorios gracias a nuestro sistema inteligente de cámaras. Logramos identificar el recorrido, la motocicleta y el rostro de las personas que hicieron parte de este atentado”, explicó el gobernador.

Las autoridades mantienen un plan candado para ubicar al segundo presunto implicado.

¿Qué recompensa ofrecen por información sobre el crimen?

La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al otro responsable del ataque.

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Ortiz señaló que la investigación quedó en manos de la Fiscalía y evitó atribuir el atentado a un grupo armado específico. “Es muy prematuro sacar conclusiones en este momento, todo está en materia de investigación”, afirmó.

El gobernador también aseguró que Torres no había reportado previamente amenazas contra su vida. La Fiscalía deberá establecer el móvil del crimen y determinar quiénes estarían detrás del ataque.