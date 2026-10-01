José Fernando Patiño promueve 'El gran abrazo por Cali y el Valle': “Casa no es lo mismo que hogar”

José Fernando Patiño, periodista y víctima del terremoto que afectó a Cali y al Valle del Cauca el pasado 10 de agosto, impulsa una jornada para acompañar a las personas afectadas por la tragedia y abordar las consecuencias emocionales que dejó la emergencia.

Se trata de “El gran abrazo por Cali y el Valle”, que se realizará el próximo 10 de octubre, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en el Arena OSC de la Universidad Santiago de Cali.

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Patiño explicó en Mañanas Blu que la iniciativa parte de una necesidad que, según considera, va más allá de la reconstrucción de las viviendas. Para él, las personas afectadas necesitan también reconstruirse emocionalmente después de lo ocurrido.

“Todos quienes fuimos afectados de manera directa de este terremoto pueden darnos casa ya, pero no vamos a sentir esa casa como un hogar”, afirmó.



El periodista perdió a su padre durante el colapso de un edificio provocado por el terremoto. Recordó que, después de la tragedia, su preocupación inicial fue encontrarlo con vida y agradeció a Mañanas Blu por haberle permitido visibilizar esa búsqueda.

¿Qué tendrá El gran abrazo por Cali y el Valle?

La jornada contará con conferencias, música y diferentes escenarios destinados a acompañar a quienes resultaron afectados por el terremoto. Entre los conferencistas estarán Santiago Rojas, Manuela Molina, Gonzalo Gallo, Héctor Tobo, Miguel Aguado y Rodrigo Zamorano.

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También participarán artistas como Fanny Lu, Grupo Niche, Dave Bolaño, Alejandro Martínez, la Orquesta La Tunda y Cynthia Montaño. El evento tendrá además una presentación de Swing Latino, agrupación que participó junto a Shakira en el Super Bowl, y una intervención de humor del Mono Sánchez.

Patiño también destacó la participación del DJ Prilla, conocido por acompañar con la canción Siempre Alegre a una pareja que murió durante la tragedia.

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“Tenemos que empezar también a reírnos y a transformar, como usted lo dice, este dolor en esperanza”, afirmó.

¿Cómo pueden sumarse quienes están fuera de Cali?

El periodista explicó que quienes quieran asistir presencialmente pueden adquirir una boleta por $50.000 más impuestos. Para quienes se encuentren en otras ciudades, también existe la posibilidad de hacer donaciones.

Según Patiño, los enlaces para realizar estos aportes están disponibles en la cuenta de Instagram @elgranabrazocol, donde se encuentran los canales de donación de la Fundación Abaco y la Fundación Techo Colombia.

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La intención es que la iniciativa no se limite a quienes puedan estar físicamente en Cali, sino que personas de otras regiones puedan participar mediante sus aportes. “Lo importante es que esto se vuelva un abrazo de nación”, señaló Patiño.

El periodista recordó que durante los momentos posteriores al terremoto observó a personas de diferentes condiciones ayudándose entre sí y aseguró que esa experiencia le mostró una faceta distinta de la sociedad. “Lo que yo vi al lado de los escombros fue humanidad”, afirmó.