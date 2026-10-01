Aseguradoras estarían dilatando entrega de documentación para el pago de servicios por SOAT en Cali

La operatividad de las instituciones de salud en Cali que brindan la atención a víctimas de accidentes de tránsito está en riesgo, debido las dilataciones que empresas aseguradoras estarían realizando para efectuar el pago de servicios prestados por SOAT, situación que ha desatado una crisis de sostenibilidad para estas IPS.

La problemática radica en la entrega de la 'carta de agotamiento', un documento que deben dar las aseguradoras a clínicas y hospitales, para certificar que los recursos que les corresponde pagar en un servicio ya se agotaron completamente y así poder entregar la cuenta de cobro a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Las empresas están obstaculizando el proceso, al no entregar oportunamente este documento, dejando así una cartera millonaria que ya desestabiliza el funcionamiento de las IPS.

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Entre las instituciones afectadas está la Red ValleSalud, que mensualmente atiende en la capital vallecaucana unos 700 pacientes relacionados con accidentes de tránsito, por su especialidad en la atención de trauma; esta institución hizo un llamado al Gobierno Nacional para encontrar una solución y así garantizar un flujo de caja libre para sus clínicas.

"Nosotros hemos solicitado que revisen ese tema de la carta de agotamiento porque nos frena a nosotros unos dineros de procedimientos que nosotros ya hemos realizado. Eso nos genera a nosotros una cartera muy alta, no solamente a nosotros como ValleSalud, sino a todas las IPS que atendemos y por obligación debemos atender accidentes de tránsito. Esa cartera nos pone en algunos momentos en situaciones muy difíciles", señaló en diálogo con Blu Radio, el doctor Carlos Madrid, director general de la Red ValleSalud.



El gerente señaló que esta dilatación en la entrega del certificado se presenta con todas las empresas aseguradoras a las que se les presta el servicio, incluso los ha obligado a interponer acciones de tutela para gestionar ese documento. El caso más grave es con una empresa que les adeuda hasta 30.000 millones de pesos que no han podido cobrar por esta misma situación.

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"Hemos pasado por momentos muy difíciles que se ven reflejados en situaciones con cumplimiento a los proveedores. En otras ocasiones con cumplimiento al pago de la nómina que se nos ha tenido que aplazar cuatro, cinco,o hasta seis días. Es algo que se presenta permanentemente en los últimos tres años para ser exactos", añadió gerente.