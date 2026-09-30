ICBF investiga presunto caso de maltrato a un niño en centro de estimulación multisensorial de Cali

Un presunto caso de maltrato contra un niño en un centro de estimulación multisensorial de Cali es investigado por las autoridades, luego de que una psicóloga que realizaba allí sus prácticas profesionales denunciara una situación en la que el menor habría sido amarrado a una silla.

La denuncia se originó luego de que la psicóloga Katerine Trujillo Herrera grabara y difundiera un video en el que se observa al menor en la silla. La profesional cuestionó la forma en que se habría realizado esta medida de contención y aseguró que decidió poner la situación en conocimiento de las autoridades.

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En el video, la psicóloga le pregunta al menor: “¿Y cuántos años tienes?”, a lo que el niño responde: “Cinco”. Luego le pregunta: “¿Y tú por qué estás acá sentadito?”, y el menor responde: “Porque rompí el platico y regué la comida”. Ante las preguntas “¿Rompiste el platico?” y “¿Y regaste la comida?”, el niño responde afirmativamente. Finalmente, la profesional le pregunta: “¿Y te castigaron poniéndote en la silla?”, a lo que responde: “Sí”. La psicóloga concluye: “Voy a hablar con la profe para que no te pongan en la silla”.

Tras conocerse la denuncia, el ICBF informó que activó la ruta de atención para verificar los derechos del menor y que el caso fue remitido al Centro Zonal Nororiental. La entidad indicó que un defensor de familia adelanta las actuaciones correspondientes para establecer las condiciones en las que se encontraba el niño y determinar las medidas de protección que sean necesarias.



“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelanta la verificación de derechos de un niño, tras conocer la denuncia de un presunto caso de maltrato ocurrido en un Centro de Estimulación Multisensorial (CEM), en Cali, Valle del Cauca. El ICBF se abstiene de entregar información que pueda afectar la vida, intimidad o integridad del menor de edad, y que ponga en riesgo el debido desarrollo del proceso”, señaló la entidad.

Por su parte, el centro de estimulación rechazó la interpretación que se ha hecho del video difundido en redes sociales. El abogado Jairo Flores, quien representa los intereses del centro y de los padres del menor, aseguró que la institución no comparte la interpretación hecha por la psicóloga y sostuvo que la grabación no muestra el contexto completo de lo ocurrido.

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“Efectivamente, al realizar estas prácticas, ella mira que hay una contención del menor, pero lastimosamente no toma la ruta adecuada o el debido proceso para hacer una respectiva revisión de lo que está sucediendo, sino que, por el contrario, graba un video fragmentado. Lastimosamente, hay gente que no tiene el conocimiento completo de la condición del menor, es una condición de salud diferente y que amerita algún tipo de contención. En ningún momento al niño se lo amarró, por el contrario, lo único que se hizo fue contener y evitar de pronto que el niño se agrediera físicamente y evitar que el niño agrediera a sus compañeritos, porque él estaba en una crisis", manifesto el abogado.

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el presunto caso y pidió que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades. El funcionario señaló que desde el Ministerio Público estarán atentos al desarrollo de la investigación y reiteró la necesidad de garantizar la protección integral del menor.