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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Habitantes de las comunas 19 y 2 de Cali piden demolición de más edificios en riesgo de colapso

Habitantes de las comunas 19 y 2 de Cali piden demolición de más edificios en riesgo de colapso

Aunque ya se confirmó que 31 edificaciones en Cali deben ser demolidas, decenas de ciudadanos están pidiendo que otros edificios y casas también sean intervenidos.

Conjunto residencial Refugio Campestre, afectado por el terremoto en Cali.
Conjunto residencial Refugio Campestre, afectado por el terremoto en Cali.
Foto: suministrada por la comunidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Más de 4.000 edificaciones en Cali han sido revisadas por el equipo de ingenieros y expertos de la secretaría de Gestión del Riesgo y, pese a que ya se confirmó que 31 de ellas deben ser demolidas, decenas de ciudadanos están pidiendo que otros edificios y casas también sean intervenidos.

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Uno de estos casos está en la comuna 19, con el conjunto residencial Refugio Campestre, donde los primeros pisos de sus torres se desfondaron y quedaron prácticamente en el sótano, condición que hace que el riesgo de colapso de esta estructura sea inminente.

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Lo que los residentes de este lugar están denunciando es que hasta el momento este conjunto no ha sido incluido en la lista de demoliciones, y que si se busca adelantar este proceso, debe ser asumido por los propietarios de los apartamentos de forma particular.

"Muy complejo que hayamos perdido absolutamente todo y nos toque a nosotros asumir todo este tipo de costos, en las cotizaciones que hemos hecho se aproxima a los 800 millones de pesos. Esta es una unidad que está partida a la mitad literalmente, dos torres de edificios completamente ladeadas que están a punto de caerse sobre casas, unidades residenciales y comercios. Desde el día número uno está señalizada con un graffitti rojo que dice literalmente riesgo inminente", señaló Carlos Ortiz, edil de la comuna 19 y residente de este edificio.

Una situación similar está ocurriendo en el barrio La Flora, al norte de Cali, en la avenida 4ta norte con 47, ahí dos viviendas están en riesgo de colapso debido a que el segundo piso de una de ellas se vino abajo y ha debilitado la estructura de ambas casas.

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La más afectada de ellas está deshabitada, sin embargo, pone en riesgo el predio vecino que es la casa de la señora Miriam Liliana Moreno de 61 años, quien aún permanece viviendo ahí, asegurando que no tiene un sitio para donde trasladarse.

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"La evidencia es muy clara con las grietas que tiene. Está caída la parte de la mitad hacia la calle, está inclinada, como a caer sobre el camino peatonal. Y hacia atrás que es la parte donde está toda la construcción, según el ingeniero colapsaría hacia la parte mía, me tiene muy preocupada eso", denunció la señora Miriam.

Lo que están solicitando los ciudadanos es acelerar las revisiones de estas edificaciones, principalmente en el resto de la comuna 19 en el sur de Cali y en la comuna 2 en el norte, para definir el apoyo estatal para las intervenciones correspondientes.

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