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Reconstrucción del Chocó tras terremoto: conferencias recaudarán recursos para afectados

Será una jornada de 12 horas en donde se brindarán diferentes conferencias.

Terremoto en Chocó.jpg
Afectaciones por terremoto en Chocó ocurrido el 10 de agosto del 2026
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La recuperación de las familias que perdieron sus viviendas en el terremoto del 10 de agosto tendrá una nueva iniciativa de apoyo, pues vale recordar que el epicentro del fuerte sismo fue en San José del Palmar con una magnitud de 7.4.

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El próximo 26 de octubre se realizará “Educación para reconstruir Colombia”, una jornada promovida por Mis Propias Finanzas, Gabriel Vallejo López y BeatHub Entertainment que busca recaudar recursos para contribuir a la reconstrucción de hogares afectados en el departamento del Chocó.

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La propuesta combinará formación y solidaridad durante 12 horas, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, con contenidos sobre liderazgo, finanzas, emprendimiento, negocios y crecimiento personal. La programación comenzará de manera virtual con invitados como Víctor Küppers, Freddy Vega, Borja Castelar, Felipe Gómez y Oso Trava, mientras que desde las 3:00 de la tarde continuará presencialmente en el Movistar Arena de Bogotá, que fue donado para la jornada, y también podrá seguirse vía streaming.

Terremoto en Chocó
Terremoto en Chocó
Foto: AFP

Los recursos obtenidos serán entregados a la Fundación Grupo Argos, que duplicará la donación como parte de la campaña Adopta un Hogar con Nicky Jam. Gabriel Vallejo López, uno de los convocantes, explicó el propósito de la iniciativa: “Nosotros no sabemos construir casas ni levantar puentes. Sabemos enseñar. Así que decidimos hacer eso durante un día entero y convertirlo en casas para el Chocó. Nadie cobra. Empezando por nosotros”.

La participación tendrá un valor de $95.000 para la modalidad virtual y de $140.000 o $210.000 para las opciones presenciales, según la ubicación en el Movistar Arena. Todas las modalidades permiten acceder a las 12 horas de programación. Las donaciones y entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, mientras que las empresas también podrán vincular a sus equipos y recibir un certificado de donación emitido por la Fundación Grupo Argos.

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