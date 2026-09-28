Gobierno busca 3,9 billones para evitar apagón financiero y reconstruir tras el terremoto

El Gobierno nacional acaba de radicar un proyecto de ley con el que busca modificar el Presupuesto General de este año y liberar 3,9 billones de pesos para atender dos situaciones urgentes: la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto y para evitar un apagón por los líos financieros del sistema eléctrico.

El fantasma del apagón financiero: hasta las grandes ciudades se pueden quedar sin luz

El Gobierno nacional propone trasladar 1,2 billones de pesos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte directamente hacia el sector energético para evitar que se materialice un apagón por cuenta de los inmensos líos financieros ocasionados por el manejo de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno, y que hoy le debe una suma enorme a las empresas que generan electricidad.

Roldanillo tras el terremoto. Suministrada.

Los recursos entrarían directamente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para "atender las obligaciones insolutas que los prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica sometidos a toma de posesión, mantienen con los agentes del Mercado de Energía Mayorista (en adelante MEM)". En otras palabras, con esa plata le van a pagar a las generadoras de energía térmica, mientras se define una solución estructural para la compañía.



El Gobierno justificó su decisión de inyectarle recursos al sistema por esta vía en la responsabilidad del Gobierno en la administración de la empresa desde hace dos años y en el riesgo de un colapso financiero en el sector. A agosto, Air-e ya le debía más de 4 billones de pesos a los generadores de electricidad y la proyección de la Superintendencia de Servicios Públicos es que, si no se toman acciones urgentes, el déficit operacional de Air-e escalaría a 5,4 billones de pesos para el primer semestre del próximo año.

"De no adoptarse medidas, la insolvencia generalizada de los agentes podría derivar en la paralización de las transacciones del mercado mayorista, con consecuencias directas sobre la prestación del servicio en todo el territorio nacional, incluidas las principales ciudades del país", señala el texto enviado al Congreso.

Publicidad

Según el Ministerio de Hacienda, la deuda de Air-e es de proporciones gigantescas y representa hoy un peso que "el sistema no puede absorber". Se calcula que al menos 18 empresas se verían contagiadas financieramente si Air-e continúa incumpliendo los pagos, lo que al final de la cadena podría comprometer a empresas que prestan el servicio para el 40 % de los usuarios del país.

Hoy los generadores no pueden dejar de venderle energía a Air-e, ya que el Gobierno anterior impidió la aplicación de procesos de sanción conocidos en el mercado como procesos de limitación de suministros.

Los recursos para el terremoto

Publicidad

El Fondo Milagro recibiría 2,7 billones de pesos provenientes del plan de amnistía tributaria que forma parte de uno de los decretos de emergencia económica firmados por el Gobierno de De La Espriella.