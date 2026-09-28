Los detalles de las negociaciones entre Colombia y el FMI para salir de la crisis fiscal

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a su equipo económico que inicie una ‘salida negociada’ con el Fondo Monetario Internacional a la crisis fiscal que vive el país y que podría llevar el endeudamiento al 82 % del PIB si no se hace nada, un nivel crítico y sin precedentes.

Sin embargo, los acercamientos entre el gobierno y el FMI vienen desde hace varios días, según fuentes consultadas por Blu Radio, y hay optimismo sobre la posibilidad de tener un acuerdo pronto, aunque todavía no está completamente cerrado.

La información apunta a que se está contemplando un nuevo crédito para el país a tasas que serían más bajas que las del mercado para que el gobierno pueda comprar deuda que hoy paga intereses elevados y así abrir espacio en las finanzas públicas. Se trataría de un crédito que iría ligado a metas fiscales acordadas en conjunto por el gobierno colombiano y el FMI. Una de las opciones sobre la mesa es la de un desembolso por tramos.

Un crédito de este tipo le permitiría al gobierno dar un mensaje a los mercados internacionales sobre su compromiso con el ajuste fiscal, lo que, espera el gobierno, podría llevar a que los inversionistas confíen más en el país y las tasas sean más favorables para la nación, entre otras cosas porque el gobierno ha prometido una ley de Rescate Económico con la que pretende recortar gastos en unos 40 billones de pesos anuales, que se sumaría al esfuerzo de hacer una reestructuración del Estado durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo el próximo año.



No está claro en qué fecha podrían ser desembolsados los recursos del FMI, entre otras cosas porque esos procesos suelen tomar tiempo, mientras terminan de definirse todos los detalles y las negociaciones tienen su cierre definitivo. Lo que está claro es que Colombia necesita resolver el problema fiscal de 2027.

¿Qué clase de crédito podría darle el FMI a Colombia?

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En la caja de herramientas del Fondo Monetario Internacional no solamente existen productos como la Línea de Crédito Flexible (que Colombia ya no tiene) o los programas de rescate como los que se han aplicado en Argentina cuando los países enfrentan una crisis de pagos.

También existe una opción intermedia: la Línea de Precaución y Liquidez (PLL). Este tipo de crédito está diseñado para atender las necesidades de liquidez de los países y permite suscribir programas de hasta dos años con revisiones intermedias.

Como requisito para el acceso a una PLL hay que tener un desempeño sólido en 3 de los 5 aspectos analizados por el FMI y, además, afrontar alguna de estas condiciones:

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Imposibilidad sostenida de acceder a los mercados internacionales de capital.

Necesidad de realizar ajustes considerables de las políticas estructurales o macroeconómicas (a menos que se hayan iniciado estos ajustes de forma creíble antes de la aprobación).

(a menos que se hayan iniciado estos ajustes de forma creíble antes de la aprobación). Una situación de la deuda pública que, con una probabilidad alta, no sea sostenible a mediano plazo.

Insolvencias bancarias generalizadas.

Se materializa un anuncio de campaña

Una semana antes de ganar las elecciones, De La Espriella ya había anunciado que su gobierno iniciaría una renegociación de deudas con el FMI.

"Hay que renegociar la deuda al día siguiente de la posesión. Nos ponemos en eso y el enviado especial para eso será el Dr. José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de la República", dijo De La Espriella durante la entrevista con Blu Radio al ser consultado directamente por la posibilidad de una renegociación de la deuda colombiana.

"Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para renegociar esa deuda y para empezar a recuperar las finanzas públicas, porque todo se va en pago de la deuda y en gasto de funcionamiento. Eso no tiene cómo sostenerse en el tiempo. Vamos a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional y con el Gobierno de los Estados Unidos. Para buscar esa refinanciación", agregó.