Lotería del Cauca último sorteo, sábado 26 de septiembre de 2026: número ganador mayor y secos

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 26 de septiembre de 2026 su sorteo número 2630. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: XXXX de la serie XXX. (en minutos)

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Resultado oficial de la Lotería del Cauca

La siguiente imagen contiene el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2630 de la Lotería del Cauca, realizado el 26 de septiembre de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.

(a espera del sorteo)



Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

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Para participar en la Lotería del Cauca, los interesados pueden adquirir sus billetes a través de los cientos de distribuidores disponibles en diferentes lugares del país. La entidad cuenta con una amplia red de puntos de venta para facilitar la compra y la participación en sus sorteos, cuyo plan de premios incluye un Premio Mayor de $8.000 millones, además de premios secos, premios Extra Chance Patojos de $6 millones y múltiples aproximaciones.

Los jugadores pueden consultar los distribuidores autorizados y verificar las condiciones de participación en los canales oficiales de la Lotería del Cauca.

¿Cómo cobrar el premio de la Lotería del Cauca?

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Los ganadores de la Lotería del Cauca pueden reclamar sus premios de acuerdo con el monto obtenido. Las aproximaciones pueden cambiarse o cobrarse con el lotero de confianza, mientras que los premios secos pueden reclamarse ante un distribuidor autorizado. Para premios superiores a $2.360.000, se aplica una retención en la fuente del 20% y se deben presentar documentos como el RUT y la cédula.

En el caso del Premio Mayor, el ganador debe acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, cédula y certificación bancaria para iniciar el proceso de verificación y pago.

Lotería del Cauca en vivo

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