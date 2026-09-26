Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Chontico Noche es un juego de chance con especial presencia en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica de esta región colombiana.

Resultado del Chontico Noche hoy 26 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos).

Dos últimas cifras: (en minutos).

Tres últimas cifras: (en minutos).

La quinta: (en minutos).

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

Desde 2025, los apostadores también pueden incluir una quinta balota o número adicional, opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.

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¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

Los valores de las apuestas se encuentran dentro de los límites establecidos para el juego:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

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Para cobrar un premio se debe presentar la documentación básica. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido y su cálculo en UVT.



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, también se solicita:

Premios menores a 48 UVT:

Solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT:

Además de la documentación básica, se debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Además de los documentos anteriores, se solicita una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.