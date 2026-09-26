En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Papa en Francia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Último sorteo Baloto y Revancha, resultado del sábado 26 de septiembre de 2026

Último sorteo Baloto y Revancha, resultado del sábado 26 de septiembre de 2026

Consulte los resultados del Baloto y Baloto Revancha de este sábado 26 de septiembre y conozca los acumulados para el próximo sorteo.

Baloto.jpg
Baloto.
Foto: archivo, imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este sábado 26 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Números ganadores del Baloto y Revancha

Últimas noticias

Chontico Noche
Resultados de las loterías

Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

sinuano noche (2).jpg
Resultados de las loterías

Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del Baloto de este sábado 26 de septiembre de 2026 es:

Baloto

  • XX - XX - XX - XX - XX Super Balota: XX. (en minutos)

Revancha

  • XX - XX - XX - XX - XX Super Balota: XX.

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este sábado, 26 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $60.400 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $3.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto

Loterías de hoy

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad