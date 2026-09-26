Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los chances con mayor presencia en la Costa Caribe colombiana, especialmente en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sábado 26 de septiembre se realizará un nuevo sorteo.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben revisar su tiquete y verificar las cifras obtenidas con el resultado oficial del sorteo.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p. m.. Después de realizarse el sorteo, se actualizan las cifras correspondientes al número ganador y las demás modalidades.

¿Cuánto cuesta jugar Sinuano Noche?

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Las apuestas del Sinuano Noche tienen valores desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades para que los jugadores puedan elegir cómo participar en cada sorteo. Las opciones varían según la cantidad de cifras seleccionadas y la forma en que se realiza la apuesta.



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

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Desde 2025, el Sinuano cuenta con una quinta cifra adicional que se suma a las opciones disponibles para los jugadores. Esta puede incrementar las posibilidades de obtener un premio cuando coincide con las condiciones establecidas para la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Si el número jugado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe cumplir con una serie de requisitos para solicitar el pago. La documentación necesaria depende del valor del premio obtenido.



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: también debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT: se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Noche se puede jugar en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes zonas de Colombia. Allí los participantes pueden elegir el número y la modalidad con la que desean participar en el sorteo.