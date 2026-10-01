Iglesia pide garantizar entrega de ayuda humanitaria tras múltiples ataques con drones en Chocó

La Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, expresaron su preocupación por la situación humanitaria que enfrentan las comunidades del sur del Chocó, particularmente en los municipios de Río Iró, Condoto y Nóvita.

El pronunciamiento se conoce luego de que el departamento registrará tres ataques en algunas zonas, unos de ellos con artefactos explosivos lanzados mediante drones contra instalaciones de la fuerza pública.

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La Iglesia advirtió que la extensión de las hostilidades hacia zonas pobladas está poniendo en riesgo la vida y la integridad de los habitantes, además de afectar su cotidianidad.

En su llamado, las organizaciones religiosas insistieron en que la población civil debe ser protegida incluso en medio de la confrontación armada.



La Conferencia Episcopal hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y, particularmente, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

También pidieron abstenerse de realizar acciones que puedan poner en riesgo a la población civil o afectar los bienes indispensables para su supervivencia.

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Las organizaciones señalaron que la situación puede generar consecuencias humanitarias como confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad de las comunidades.

Por esta razón, también solicitaron al Gobierno fortalecer las medidas de protección para los habitantes de los territorios afectados y garantizar sus derechos.

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Además, la Iglesia pidió garantizar que la Misión Médica, las organizaciones humanitarias y las instituciones eclesiales puedan ingresar de manera segura y oportuna para atender a las comunidades.

“La asistencia médica, alimentaria, psicosocial y de protección tiene una finalidad esencial: proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano”, señalaron.

La Conferencia Episcopal aseguró que, desde las diócesis, parroquias y equipos de Pastoral Social, continuará acompañando a las comunidades afectadas y participando en la respuesta humanitaria.