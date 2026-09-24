Nicky Jam y dos empresas paisas entregan primera casa a afectados por terremoto en Antioquia

La reconstrucción en varias zonas del país luego del terremoto que destruyó miles de viviendas avanza con los esfuerzos que han hecho empresas como COLFRAME, que trabaja arduamente para poder instalar más de 100 viviendas antes que se acabe el año en las zonas más golpeadas por la tragedia.

La empresa paisa, vinculada al Grupo Argos, usa la tecnología de construcción para hacer los tiempos de reconstrucción mucho más cortos y por ello proyecta que en cuestión de algunos meses haya entregado cerca de 1.000 viviendas.

Hay que mencionar que COLFRAME utiliza una ingeniería de última tecnología que, por ejemplo, puede producir una vivienda en menos de un día. Jhon Guisao, gerente general de la empresa paisa, detalló cómo es el proceso para la entrega de las casas, que pueden estar completamente listas en apenas tres semanas.

"Con base en la información arquitectónica que que recibimos, diseñar unas estructuras, y después de eso, producir los perfiles, que salen como un lego. Básicamente, es un paquete que sale listo para ensamblar, que la producción de una casa puede demorar menos de un día. O sea, la estructura, la construcción puede demorar menos de un día. Podemos trabajar inclusive con una máquina, producir 33 casas por día, y el ensamble de la estructura puede demorarte dos", explicó.



Desde la empresa aseguraron que la primera casa modelo ya fue entregada en Quibdó y se espera que el segundo prototipo, una vivienda tipo cafetera, sea entregada este 24 de septiembre en el municipio de Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia. Asimismo, COLFRAME trabaja en la producción de unas 20 estructuras adicionales y la meta es entregar las primeras 130 viviendas antes de finalizar el año.

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Finalmente, los mayores desafíos, explicó la empresa, están en la logística, la capacitación de los equipos encargados de ejecutar las obras en las regiones y la entrega de las herramientas para que las personas ejecuten los proyectos de vivienda en las zonas golpeadas por el terremoto.