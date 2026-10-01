Prefirieron pedir la eutanasia para ellos: la respuesta de pareja que abandono a perros en El Dorado

Un indignante caso de crueldad y cosificación animal causó conmoción en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, luego de que dos ciudadanos colombianos procedentes de Estados Unidos decidieran abandonar a dos cachorros en el puesto de control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para no perder su vuelo de conexión a Cali.

La mayor alerta sobre el hecho se dio cuando, ante la imposibilidad de ingresar a los caninos por irregularidades sanitarias, los viajeros expresaron que preferían que los sacrificaran antes que regresar a territorio estadounidense a subsanar la documentación.

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En diálogo con Recap Blu, la subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Laura Hidrobo, entregó detalles del caso y advirtió sobre la extrema gravedad de la actitud mostrada por los tenedores de las mascotas.

La sugerencia de la eutanasia frente a los trámites administrativos

Según el reporte oficial, al momento de la inspección de ingreso, la médica veterinaria del ICA identificó que la información referente a la vacunación y desparasitación no coincidía y que la documentación presentada era presuntamente falsa.

Como alternativa legal, las autoridades ofrecieron a los ciudadanos devolverse a Estados Unidos para corregir los problemas administrativos y poder reingresar con los animales de manera legal.

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Sin embargo, la respuesta de los propietarios sorprendió a los funcionarios por su nivel de desatención hacia la vida de los caninos:

"Lo que más nos preocupa y realmente nos genera una alerta es que dentro de la comunicación a los ciudadanos se les dio la oportunidad de devolverse a Estados Unidos para solventar los problemas administrativos. De hecho, lo que nos han indicado es que la información que dieron los ciudadanos fue que si era necesario que se los llevaran y les dieran eutanasia, que ellos igual no iban a devolverse con los animales".

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Ante esta declaración, durante la emisión periodística se enfatizó la gravedad del hecho, señalando que la propuesta de aplicar la eutanasia a animales sanos "raya en todos los niveles de crueldad posibles".

Cachorros en cuarentena y apertura de proceso legal por maltrato

Los dos caninos afectados, un cachorro de raza Pomerania y otro mezcla de Staffordshire Terrier americano, ingresaron inmediatamente a un periodo de cuarentena sanitaria para verificar su estado clínico y proteger la bioseguridad.

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Hidrobo calificó la conducta de los tenedores como un acto de total desprecio por la condición sintiente de las mascotas:

"Vernos expuestos a tener que hacer una recolección de dos seres que evidentemente tienen cara de que fueron comprados de raza... creemos que esto demuestra un nivel de vileza frente a la tenencia de estos animales y al total desconocimiento de que son seres sintientes".

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Debido a que el abandono se constituye como un delito que pone en riesgo directo la vida de los animales, el IDPYBA, en articulación con la Policía y las autoridades competentes, compilará las evidencias clínicas y del aeropuerto para entablar un proceso por maltrato animal ante un inspector de policía o la Fiscalía General de la Nación.

El inspector determinará las sanciones correspondientes, las multas y si se autoriza disponer oficialmente de los dos cachorros para ser entregados en adopción responsable.

Escuche la entrevista aquí: