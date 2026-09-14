Tres días de vacunación gratuita contra el VPH en Nuquí para niños y jóvenes de 9 a 17 años

Del 14 al 17 de septiembre, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y el proyecto Por Una Vida Sin VPH realizarán una jornada de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigida a niños y niñas de 9 a 17 años en el Chocó. La agenda comienza este lunes 14 de septiembre en la Biblioteca Pública Municipal de Nuquí.

La jornada continuará mañana, 15 de septiembre, en la Institución Educativa Pascual Santander, en el corregimiento de Jurubirá, en Nuquí. El 16 de septiembre llegará a la Institución Educativa Punta, en Arusí, y finalizará el 17 de septiembre en la Institución Educativa Ecoturística, en el municipio de Litoral del San Juan.

Mujer recibiendo vacuna. Fotografía de referencia del banco de imágenes Magnific.

Aunque el VPH suele asociarse principalmente con el cáncer de cuello uterino, también puede afectar a los hombres y está relacionado con cánceres de vulva, vagina, pene y ano, así como con algunos tipos de cáncer de boca y garganta. En Colombia, el cáncer de cuello uterino continúa siendo un problema de salud pública. Según las estimaciones del Global Cancer Observatory, el país registró 4.738 nuevos casos y 2.331 muertes por esta enfermedad durante el 2024.

El Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones más frecuentes y, en cerca del 90 % de los casos, el sistema inmunitario logra eliminarlo de manera natural. Sin embargo, cuando ciertos tipos de VPH de alto riesgo permanecen en el organismo, pueden producir cambios celulares que, con el tiempo, podrían derivar en cáncer.



Paciente recibiendo una vacuna. Fotografía de referencia tomada del banco de imágenes Magnific.

“Hablar de VPH es hablar de prevención del cáncer. Necesitamos que la información llegue a todas las comunidades, que las familias puedan resolver sus dudas y que tengan la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre la vacunación, porque la prevención no tiene género ni edad”, afirmó Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

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Además de la vacunación, la jornada busca abrir espacios de conversación sobre preguntas frecuentes relacionadas con el VPH: qué es, si puede afectar a los hombres, qué relación tiene con el cáncer, quiénes pueden vacunarse y por qué es importante hacerlo a edades tempranas. Con estas actividades, las organizaciones buscan fortalecer una cultura de prevención en comunidades que enfrentan desafíos geográficos y dificultades de acceso a los servicios de salud.