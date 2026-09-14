Pasivos de las EPS superan los $40,3 billones, según informe de Así Vamos en Salud

La situación financiera de las EPS continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación del sistema de salud colombiano. Un informe de Así Vamos en Salud, que hace un balance del sector entre 2022 y 2026, advierte sobre un deterioro de los principales indicadores financieros del aseguramiento.

El informe del observatorio revela que, con corte a junio de 2026, 23 entidades acumulan 40,35 billones de pesos en pasivos, frente a 21,65 billones en activos.

Esto quiere decir que las obligaciones de estas EPS superan en cerca de 86 % los recursos que tienen para respaldarlas, dejando un déficit patrimonial de 18,7 billones de pesos. La cifra, además, creció 63 % en apenas un año, frente a los 11,5 billones de déficit registrados en junio de 2025.

Salud en Colombia. Foto: Universidad Nacional.

El deterioro se concentra en buena parte de las entidades: 15 de las 23 EPS analizadas tienen patrimonio negativo. Según el informe, Coosalud registra el mayor déficit, con cerca de 4,2 billones de pesos, seguida por Famisanar, Sanitas, Emssanar y Savia Salud.



Pero la preocupación también está en las deudas que estas entidades tienen pendientes, debido a que las cuentas por pagar llegaron a 19 billones de pesos, prácticamente el doble de lo registrado en 2022 y un 39 % más que hace un año. Este rubro representa casi la mitad de todos los pasivos.

Al mismo tiempo, las EPS tienen 10,81 billones de pesos en cuentas por cobrar, es decir, recursos que esperan recuperar. Esto significa que una parte importante de sus activos depende de que esos dineros efectivamente ingresen.

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Por otro lado, Así Vamos en Salud reporta que las pérdidas operacionales llegaron a 3,1 billones de pesos en el primer semestre de este año y la siniestralidad global alcanzó el 104 %. En las EPS intervenidas es todavía mayor: 111 %. En términos simples, las entidades están gastando más en la atención de sus afiliados de lo que reciben para cubrir esos servicios.

Foto: imagen de archivo, Gobernación Arauca.

Nueva EPS no está incluida en este análisis financiero, porque continúa sin reportar la información correspondiente en los catálogos oficiales de la Superintendencia de Salud. La propia entidad ha reportado cifras anteriores que muestran un patrimonio negativo de cerca de 11,9 billones de pesos.

Así Vamos en Salud advierte que el escenario exige medidas de estabilización, mayor transparencia financiera y seguimiento para evitar que este deterioro termine afectando la continuidad de la atención de los pacientes.