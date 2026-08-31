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Blu Radio  / Salud  / UNIPS alerta que la crisis de las EPS pone en riesgo la sostenibilidad de hospitales y clínicas

UNIPS alerta que la crisis de las EPS pone en riesgo la sostenibilidad de hospitales y clínicas

El gremio advierte que el deterioro financiero está poniendo presión sobre la liquidez de los prestadores y podría terminar afectando la continuidad de los servicios de salud.

Paciente_hospital_salud_Grok.jpg
Cuidado de pacientes
Foto: creada con IA Grok
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La crisis financiera del sistema de salud continúa generando preocupación entre los prestadores. La Unión Nacional de IPS, UNIPS, reaccionó al informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las EPS durante 2025 y advirtió que los resultados evidencian una problemática estructural que está trasladando sus efectos a hospitales, clínicas y demás instituciones de salud.

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Uno de los datos que más preocupa al gremio es que, al cierre de 2025, 29,7 millones de afiliados, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, estaban en EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales.

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Además, de las 26 EPS que reportaron información financiera, 17 registraron pérdidas operacionales y solo cuatro cumplieron integralmente con las condiciones financieras y de solvencia, concentrando apenas el 1,24 % de los afiliados.

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Imágenes suministradas por Hospitales en Santander

Para UNIPS, el crecimiento de la deuda es particularmente grave. La cartera de las EPS pasó de 45,89 billones de pesos en 2024 a 58,06 billones en 2025, un incremento cercano al 26,5 %. De ese monto, 47,9 billones corresponden a EPS intervenidas o bajo medidas especiales.

En diálogo con Blu Radio, Jorge Toro, director de la UNIPS calificó como “supremamente preocupante” que solo cuatro EPS cumplan los requisitos financieros y señaló que la red prestadora continúa financiando el sistema al prestar servicios que, en muchos casos, no son pagados oportunamente.

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UNIPS también llamó la atención sobre la situación de Nueva EPS, debido a que, según la Contraloría, la falta de estados financieros certificados y dictaminados para 2025 limita la posibilidad de evaluar integralmente su situación, en una entidad que concentra más del 20 % de la población afiliada.

Referencia hospitales.jpg
Suministrada

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A esto se suma el aumento de la deuda con los operadores farmacéuticos, que creció 33,1 %, al pasar de 2,85 a 3,80 billones de pesos, lo que, según el gremio, podría representar un riesgo para el abastecimiento oportuno de medicamentos y tecnologías en salud.

Ante este panorama, UNIPS pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud tomar medidas urgentes para garantizar el flujo de recursos hacia las IPS, sanear las deudas y fortalecer el seguimiento a las EPS intervenidas.

El gremio también se refirió a la reciente designación de agentes interventores en EPS como Famisanar y Coosalud, y pidió que estos procesos permitan destrabar los pagos pendientes.

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Hospitalización.
AFP.

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Asimismo, hizo un llamado a la ADRES para que agilice los reconocimientos y pagos que están bajo su competencia, incluidos los relacionados con el SOAT y accidentes de tránsito.

Para UNIPS, el problema ya no es solamente financiero: si el deterioro de las EPS continúa aumentando la presión sobre hospitales y clínicas, el riesgo económico podría terminar convirtiéndose en un riesgo para la atención de los pacientes.

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