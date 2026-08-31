Procuraduría pide cuentas a autoridades de Guaviare por atención en salud a los Nukak Baka

La Procuraduría General de la Nación pidió información a las autoridades administrativas y de salud del Guaviare sobre la atención que están recibiendo los integrantes de la comunidad indígena Nukak Baka. La entidad busca conocer, entre otros aspectos, si toda la población está afiliada al sistema de salud y qué acciones se están realizando para atender sus principales necesidades médicas y sociales.

Además, la Procuraduría quiere establecer si los servicios de salud que recibe la comunidad Nukak tienen un enfoque diferencial, es decir, si la atención tiene en cuenta su cultura, sus costumbres y las condiciones particulares de su territorio.

La solicitud también incluye información sobre programas de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, la explotación sexual y las enfermedades de transmisión sexual.

La @PGN_COL requirió información a las autoridades administrativas y de salud de Guaviare sobre varios aspectos relacionados con la atención en salud de la comunidad Nukak Baka, entre ellos afiliación al sistema de salud, programas de prevención de consumo de sustancias… pic.twitter.com/KmoONGs3Aa — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 31, 2026

Uno de los puntos con mayor cuidado corresponde a los niños indígenas. Las autoridades deberán informar cuántos menores han sido atendidos por desnutrición, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, así como los tratamientos recibidos y el seguimiento realizado en cada caso.

De esta forma se busca verificar que los niños no solo sean atendidos cuando presentan una enfermedad, sino que también tengan controles y acompañamiento para evitar que su estado de salud empeore.



La Procuraduría también pidió conocer si la totalidad de la comunidad Nukak Baka está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En caso de encontrar personas sin cobertura, las entidades deberán explicar qué medidas adoptaron durante 2026 para garantizar su afiliación y facilitarles el acceso a médicos, tratamientos y demás servicios de salud.

La solicitud fue dirigida a la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare, las secretarías de Salud departamental y municipal, Nueva EPS y las entidades prestadoras de servicios de salud del departamento. La Regional de Instrucción de Guaviare adelanta esta acción preventiva con el propósito de verificar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad Nukak Baka, considerada un pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural.