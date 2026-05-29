UNIPS pide ajustes al proyecto de giro directo de recursos de salud

La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, UNIPS Colombia, presentó al Ministerio de Salud observaciones técnicas frente al proyecto de decreto que propone aumentar del 80 % al 90 % el porcentaje de giro directo de los recursos del sistema de salud.

La organización señaló que el mecanismo de giro directo ha permitido mejorar el flujo de recursos hacia la red prestadora y facilitar pagos que anteriormente enfrentaban dificultades administrativas y operativas. Sin embargo, indicó que el análisis realizado por la agremiación evidenció irregularidades en la periodicidad de las postulaciones y en los montos girados a las IPS durante 2025.

Según UNIPS, el estudio mostró diferencias entre los actores del sistema, ya que algunos prestadores mantienen continuidad en las postulaciones, mientras otros registran variaciones en frecuencia y valores de los pagos, situación que, según la entidad, afecta la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de salud.

La agremiación también manifestó que encontró condiciones inequitativas en la priorización de recursos, inconsistencias en la trazabilidad de la información y limitaciones en los mecanismos actuales de seguimiento, factores que dificultan verificar la oportunidad de los desembolsos y su impacto en la sostenibilidad de la red prestadora.



En el documento enviado al Ministerio, UNIPS afirmó que aumentar el porcentaje de giro directo sin establecer reglas sobre regularidad temporal, estabilidad en los montos y mecanismos verificables de trazabilidad no resolvería los problemas estructurales del flujo financiero del sistema.

La organización advirtió que la falta de certeza en las fechas y valores de los pagos compromete la planeación institucional de las IPS, afecta el pago oportuno del talento humano en salud y limita la adquisición de medicamentos, insumos y tecnologías necesarias para la atención de pacientes.

Por esta razón, UNIPS solicitó complementar el proyecto con medidas regulatorias orientadas a garantizar regularidad, predictibilidad, transparencia y seguimiento sobre los recursos girados.

Usuarios de las EPS en Colombia. Foto: MinSalud.

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Entre las propuestas planteadas está la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento a los recursos del giro directo, con participación del Ministerio de Salud, la Adres, la Superintendencia Nacional de Salud, EPS e IPS. La instancia tendría como objetivo monitorear la postulación, el giro, la oportunidad y la trazabilidad de los recursos, además de identificar alertas tempranas y fortalecer los mecanismos de control.

Finalmente, la agremiación reiteró su disposición al diálogo técnico con el Gobierno nacional para avanzar en medidas que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la red prestadora y a la continuidad en la prestación de servicios de salud en el país.