Supersalud impone medida cautelar a Cafam por entrega pendiente de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Cafam, en su calidad de gestor farmacéutico, tras detectar más de un millón de medicamentos pendientes de entrega en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la entidad, luego de visitas de inspección, auditorías y jornadas de seguimiento técnico, se evidenciaron 1.048.575 pendientes abiertos relacionados con la entrega de medicamentos, cifra reportada por el mismo gestor farmacéutico.

Ante esta situación, la Supersalud ordenó la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento, además de un plan obligatorio de normalización para reducir progresivamente los pendientes.

Según lo establecido por la entidad, el plan deberá alcanzar una reducción mínima del 30 % en el primer mes, del 60 % en el segundo mes y el cierre total dentro del plazo fijado por las autoridades. También se indicó que se dará prioridad a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores.



La Superintendencia Nacional de Salud señaló que mantendrá seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos y el acceso a medicamentos para los usuarios del sistema de salud.