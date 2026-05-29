En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley seca en Bogotá
Copa Sudamericana
Elecciones presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Supersalud impone medida cautelar a Cafam por entrega pendiente de medicamentos

Supersalud impone medida cautelar a Cafam por entrega pendiente de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud informó que identificó más de un millón de pendientes en la entrega de medicamentos por parte de Cafam. La entidad ordenó medidas administrativas y un plan de normalización con metas mensuales para reducir los retrasos en el suministro a pacientes.

Supersalud impone medida cautelar a Cafam por entrega pendiente de medicamentos.jpg
Supersalud impone medida cautelar a Cafam.
Foto: Cafam en redes, archivo Blu Radio.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de may, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Cafam, en su calidad de gestor farmacéutico, tras detectar más de un millón de medicamentos pendientes de entrega en diferentes regiones del país.

Lea también:

Nueva EPS
Salud

Nueva EPS anunció giros por más de $280.000 millones a prestadores y proveedores de salud

De acuerdo con la entidad, luego de visitas de inspección, auditorías y jornadas de seguimiento técnico, se evidenciaron 1.048.575 pendientes abiertos relacionados con la entrega de medicamentos, cifra reportada por el mismo gestor farmacéutico.

Ante esta situación, la Supersalud ordenó la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento, además de un plan obligatorio de normalización para reducir progresivamente los pendientes.

Según lo establecido por la entidad, el plan deberá alcanzar una reducción mínima del 30 % en el primer mes, del 60 % en el segundo mes y el cierre total dentro del plazo fijado por las autoridades. También se indicó que se dará prioridad a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores.

La Superintendencia Nacional de Salud señaló que mantendrá seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos y el acceso a medicamentos para los usuarios del sistema de salud.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Superintendencia de Salud

Cafam

Medicamentos

Publicidad

Publicidad

Publicidad