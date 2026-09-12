El cáncer que avanza rápidamente y puede confundirse con síntomas comunes: las señales de alerta

Hay enfermedades que pueden comenzar con síntomas que parecen comunes, como cansancio, palidez o fiebre, pero que requieren una valoración médica cuando estas manifestaciones persisten o aparecen sin una causa clara. Identificar cambios en el estado de salud puede ser clave para detectar de manera oportuna algunas enfermedades de la sangre.

Una de ellas es la leucemia mieloide aguda (LMA), un tipo de cáncer hematológico de rápida progresión que se origina en la médula ósea y puede extenderse rápidamente a través del torrente sanguíneo. Por sus características, requiere un diagnóstico oportuno y un manejo especializado.

La enfermedad se produce cuando la médula ósea, encargada normalmente de fabricar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, comienza a generar grandes cantidades de células inmaduras y anormales conocidas como blastos. Estas se multiplican rápidamente y pueden desplazar a las células sanas.

El resultado es una disminución de las células sanguíneas necesarias para transportar oxígeno, combatir infecciones y controlar los sangrados. De ahí que algunas de las primeras manifestaciones puedan estar relacionadas con estas funciones.



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¿Cuáles son las señales de alerta?

Uno de los principales retos para identificar esta enfermedad es que sus síntomas no siempre apuntan directamente a un cáncer y pueden confundirse con otras condiciones.

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El Dr. Jaiver Fonseca Cipagauta, jefe médico del Servicio de Hematología del Hospital Internacional de Colombia y director del Programa de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, explicó que cualquier deterioro persistente del estado de salud debe ser motivo de consulta médica.

Entre las señales que pueden generar alerta están:



Cansancio o debilidad persistente.

Palidez.

Dolor en los huesos.

Fiebre recurrente sin una causa identificada.

Moretones que aparecen sin haber sufrido un golpe.

Sangrados sin causa aparente.

Pérdida de peso no intencionada.

Disminución del apetito.

“Uno de los principales desafíos de la LMA es que sus síntomas pueden ser inespecíficos y confundirse con otras condiciones. Por ello, es importante prestar atención a cambios o deterioro en el estado de salud y consultar con un profesional médico”, indicó el especialista.

Estas señales pueden aparecer debido a la disminución de células sanguíneas normales que ocurre a medida que las células anormales ocupan espacio en la médula ósea.

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Una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad

Aunque puede afectar a personas de diferentes edades, la leucemia mieloide aguda se presenta principalmente en adultos mayores y en hombres. Sin embargo, los registros disponibles muestran diferencias importantes entre regiones.

En América Latina, la edad de diagnóstico se sitúa entre los 40 y 47 años, de acuerdo con los datos citados por los especialistas, mientras que la media global se encuentra alrededor de los 69 años.

A nivel internacional, se reportan cerca de 161.000 nuevos casos de esta enfermedad y su incidencia ha aumentado 82 % durante los últimos 30 años.

Diagnóstico de cáncer. Foto: Freepik

En Colombia, los registros de la Cuenta de Alto Costo señalan que durante 2024 fueron atendidos 3.192 pacientes con LMA en el sistema de salud. Adicionalmente, el Registro Epidemiológico de las Cohortes de Pacientes Diagnosticados con Neoplasias y Enfermedades Hematológicas en Colombia (RENEHOC) había registrado 807 pacientes con esta enfermedad para 2025.

¿Qué factores pueden aumentar el riesgo?

En la mayoría de los pacientes no es posible identificar una causa concreta que explique por qué desarrollaron la enfermedad. No obstante, existen algunos factores asociados con un mayor riesgo.

Entre ellos se encuentra la exposición prolongada al benceno, una sustancia tóxica presente en determinados procesos industriales y en el humo del tabaco. También pueden influir algunos tratamientos previos contra el cáncer, como ciertas quimioterapias y radioterapias, además de algunas enfermedades genéticas.

Tener uno de estos factores, sin embargo, no significa que una persona necesariamente vaya a desarrollar LMA.

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¿Cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento?

Debido a la rapidez con la que puede avanzar, la evaluación médica es fundamental cuando existen señales que generan sospecha. El proceso diagnóstico puede incluir análisis de sangre, estudios de médula ósea y pruebas adicionales que permiten determinar las características específicas de la enfermedad.

Esta información resulta importante para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente, pues los avances en hematología han permitido desarrollar estrategias más personalizadas.

“Esta enfermedad, de rápida progresión, requiere una evaluación diagnóstica oportuna y un abordaje terapéutico especializado”, explicó la Dra. Astrid Laguna, hematóloga oncóloga y gerente médica de Servier en Colombia.

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La especialista señaló además que actualmente existen alternativas como las terapias dirigidas, que han ampliado las opciones disponibles para determinados pacientes, incluidos algunos adultos mayores que anteriormente tenían posibilidades de tratamiento más limitadas.

El Dr. Fonseca destacó que el conocimiento de las características moleculares y genéticas de la enfermedad también ha permitido encontrar nuevas dianas terapéuticas para determinados subtipos.

En ese sentido, los especialistas insisten en la importancia de no normalizar síntomas persistentes o cambios inexplicables en el estado de salud. Consultar a tiempo permite determinar cuál es su origen y, si existe sospecha de una enfermedad hematológica, avanzar oportunamente en el diagnóstico.