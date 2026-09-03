¿Cada cuánto debe llevar a su mascota al veterinario? Esto dicen los expertos sobre los chequeos

Llevar a perros y gatos al veterinario no debería ser una decisión que dependa únicamente de la aparición de una enfermedad. Aunque una mascota se vea activa, tenga buen apetito y mantenga sus hábitos habituales, algunos problemas de salud pueden avanzar sin presentar señales visibles durante sus primeras etapas.

Por esta razón, los especialistas recomiendan incorporar las consultas veterinarias dentro de la rutina de cuidado de los animales de compañía. La medicina preventiva permite revisar su evolución, identificar posibles factores de riesgo y detectar cambios que, atendidos oportunamente, pueden evitar complicaciones posteriores.

De acuerdo con Movet, red veterinaria especializada en perros y gatos, la recomendación general es realizar al menos un chequeo veterinario al año, incluso cuando el animal aparentemente se encuentre en buenas condiciones.

veterinario cuidando perro Foto: Pexeles

La frecuencia, sin embargo, puede cambiar dependiendo de la edad y las características de cada mascota. Durante el primer año de vida, por ejemplo, cachorros y gatitos suelen requerir varias consultas para hacer seguimiento a su crecimiento, alimentación, desarrollo y esquema de vacunación.



En el caso de los animales senior, los controles pueden necesitar una periodicidad mayor. El envejecimiento puede estar acompañado de modificaciones en diferentes aspectos de la salud y las revisiones periódicas permiten identificarlas con mayor anticipación.

“Una mascota puede parecer completamente saludable y, aun así, estar desarrollando una condición que todavía no manifiesta signos evidentes”, explicó Laura Uribe Henao, gerente comercial de expansión nacional de Movet. Según la experta, las consultas preventivas permiten conocer el estado general del paciente y establecer un seguimiento de sus cambios.

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¿Qué revisa el veterinario durante un chequeo?

Una consulta de rutina no se limita a determinar si el animal está enfermo. Durante la valoración, el profesional puede revisar aspectos como el peso, la condición corporal, la alimentación, la salud de los dientes y encías, la vacunación y la desparasitación.

Además, dependiendo de la edad, antecedentes y características particulares del perro o gato, el veterinario puede considerar necesario realizar exámenes preventivos para conocer con mayor precisión su estado de salud.

Los tutores también tienen un papel fundamental. Un cambio repentino en el apetito, el peso, el comportamiento, el nivel de actividad, el consumo de agua o los hábitos habituales del animal puede ser motivo de consulta, especialmente si la alteración persiste.

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Esperar a que una mascota llegue a una situación de emergencia puede dificultar la atención de determinados problemas. Por eso, la recomendación de los especialistas es pasar de un modelo basado exclusivamente en atender enfermedades a uno que incluya controles periódicos y seguimiento durante las diferentes etapas de vida.

Tratamiento mejoraría calidad de vida de mascotas Freepik

“El objetivo de la medicina preventiva es conocer al paciente y establecer una línea de base que permita identificar cambios. Esto cobra aún mayor importancia a medida que las mascotas envejecen”, señaló Uribe Henao.

¿Dónde encontrar atención veterinaria?

En Colombia, Movet cuenta actualmente con 17 sedes, entre clínicas veterinarias con atención permanente y puntos Movet Express.

La red dispone de 12 clínicas veterinarias 24/7, de las cuales una está ubicada en Antioquia y 11 en Bogotá. Allí se ofrecen servicios que incluyen consultas, urgencias, hospitalización, cirugía, imágenes diagnósticas, laboratorio, vacunación, esterilización y diferentes especialidades veterinarias.

El llamado de los expertos apunta a que los tutores no esperen a que aparezca una enfermedad para ocuparse de la salud de sus animales. Mantener las vacunas al día, cuidar la alimentación, controlar el peso, prestar atención a la salud oral y cumplir con los chequeos veterinarios son medidas que pueden ayudar a acompañar a las mascotas de manera responsable a lo largo de su vida.