Esta universidad lanzó el primer laboratorio de movilidad eléctrica en Colombia: así funciona

Este 27 de septiembre se inauguró en la Universidad ECCI el primer laboratorio de Movilidad Eléctrica enfocado en aprendizaje en Colombia. Durante la inauguración estuvieron presentes profesores, funcionarios de la Embajada de China en Colombia y directivos de la institución, entre los cuales se encontraba también el rector del alma mater, Fernando Arturo Soler López.

El laboratorio, completamente equipado, tiene las mismas características con una concordancia del 100 %, respecto a un laboratorio de movilidad real, y es el primero no solo en Colombia, sino en América Latina, en ser completamente diseñado para el aprendizaje universitario.

El espacio completo cuenta con un aula para implementar teoría con una capacidad para 40 estudiantes, mientras que las instalaciones diseñadas para la práctica pueden albergar hasta a 30 estudiantes. Por otra parte, representantes de la Embajada de China en Colombia asistieron a la inauguración, recorrieron las instalaciones y, durante la ceremonia, ratificaron su apoyo a Colombia y la institución universitaria. Actualmente, un grupo de 12 estudiantes becados se encuentra en el país asiático en convenio con la Universidad ECCI para formarse y regresar al país a ajercer.

Representantes de la Embajada de China en Colombia asistieron a la inauguración, recorrieron las instalaciones y, durante la ceremonia, ratificaron su apoyo a Colombia y la institución universitaria. Blu Radio

La infraestructura fue diseñada para atender las nuevas necesidades de capacitación asociadas con la transformación del sector automotor y el crecimiento de las tecnologías vinculadas con la electromovilidad. En este espacio podrán desarrollar competencias estudiantes, técnicos, tecnólogos, ingenieros y profesionales que requieran formación especializada en sistemas eléctricos e híbridos.



Uno de los principales componentes del laboratorio es el uso de plataformas basadas en vehículos comerciales, que permitirán reproducir diferentes escenarios de aprendizaje, diagnóstico y mantenimiento. Entre los equipos disponibles se encuentran una plataforma didáctica BYD Yuan EV, una plataforma híbrida, siete módulos didácticos DOLANG, un motor térmico 1NZ-FXE y una estación de carga AC de 7 kW, 32 A y 220 V.

A esta infraestructura se suma tecnología aplicada a drones y equipos destinados al análisis de diferentes sistemas presentes en los vehículos electrificados. Las prácticas podrán abordar baterías de alto voltaje, sistemas de gestión de baterías o BMS, motores eléctricos, sistemas de carga, convertidores, electrónica de potencia, sistemas de control, comunicaciones vehiculares y diagnóstico electrónico.

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Formación práctica en vehículos eléctricos e híbridos

1 of 5 Fotografías del evento de lanzamiento del primer laboratorio de movilidad eléctrica a nivel educativo en Colombia. 2 of 5 Fotografías del evento de lanzamiento del primer laboratorio de movilidad eléctrica a nivel educativo en Colombia. 3 of 5 Fotografías del evento de lanzamiento del primer laboratorio de movilidad eléctrica a nivel educativo en Colombia. 4 of 5 Fotografías del evento de lanzamiento del primer laboratorio de movilidad eléctrica a nivel educativo en Colombia. 5 of 5 Fotografías del evento de lanzamiento del primer laboratorio de movilidad eléctrica a nivel educativo en Colombia.

El laboratorio también incorpora instrumentos especializados para las actividades de formación. Entre ellos están un scanner automotriz, osciloscopio, multímetros, megóhmetro y probador de señales, además de herramientas manuales y aisladas.

La seguridad ocupa un componente específico dentro de la infraestructura debido a la intervención de sistemas de alto voltaje. Para las prácticas se contemplan elementos de protección como guantes de alta tensión tipo 0, pértiga de rescate y tapetes dieléctricos.

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Con la apertura del espacio, la Universidad ECCI ampliará su oferta de educación continuada y formación especializada en electromovilidad. Los programas estarán dirigidos a distintos perfiles profesionales y también contemplan alternativas para empresas que busquen actualizar las competencias de sus equipos frente a las tecnologías que están llegando al sector.

Entre las propuestas se encuentra el Proyecto Ecosistema Integral de Capacitación en Vehículos Eléctricos e Híbridos, un programa de 120 horas distribuido en tres módulos de 40 horas. La formación aborda fundamentos y seguridad en sistemas de alto voltaje, sistemas de potencia y diagnóstico, además de mantenimiento, diagnóstico integral y operación de vehículos eléctricos e híbridos.

También se desarrollará el Curso Libre en Vehículos Híbridos, enfocado en diagnóstico, mantenimiento y gestión electrónica de motores híbridos serie-paralelo. Para esta formación se utilizará el como plataforma de enseñanza y se estudiarán aspectos como seguridad en alta tensión, diagnóstico electrónico, BMS, inversor, convertidor, acelerador electrónico y frenado regenerativo.

La oferta incluye además el Diplomado en Electromovilidad: Híbridos y Eléctricos, compuesto por cuatro módulos que utilizarán los equipos DOLANG y las plataformas BYD Yuan EV. Sus contenidos abarcan seguridad y desenergización de sistemas de alto voltaje, gestión de baterías de potencia, infraestructura de carga, sistemas auxiliares, diagnóstico, electrónica de potencia y propulsión eléctrica.

Otro de los programas será el Diplomado en Baterías para Vehículos Híbridos y Eléctricos, con formación teórico-práctica sobre tecnologías de almacenamiento de energía. El contenido incluye celdas y acumuladores, dimensionamiento eléctrico, desempeño y autonomía, estimación del estado de carga y salud de las baterías, BMS, equilibrado de celdas y mantenimiento preventivo.