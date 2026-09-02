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Blu Radio  / Sociedad  / Hospitalizan a reconocida actriz del 'Chavo del 8': esto es lo que se sabe

Hospitalizan a reconocida actriz del 'Chavo del 8': esto es lo que se sabe

La actriz dio a conocer su estado de salud a través de sus redes sociales y encendió alarmas entre los seguidores de este popular programa.

El Chavo del 8
El Chavo del 8.
Foto: Captura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Preocupación entre los seguidores del ‘Chavo del 8’ luego de que Rosita Bouchot, conocida por darle vida a ‘Paty’, uno de los personajes más recordados del show de Chespirito durante los años que estuvo en emisión y a varios personajes secundarios.

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A través de sus redes sociales, la actriz compartió cómo está su estado de salud y, por fortuna, aseguró que no se trata de algo grave, pese a que tuvo que ser hospitalizada por urgencias y tuvo que ser sometida a una cirugía.

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“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, expresó el pasado 1 de septiembre, día en el cual fue hospitalizada en México.

Si bien no entró en detalles de qué se trataba dicha cirugía, sus seguidores le enviaron mensaje de aliento esperando que tenga una pronta recuperación.

Hospitalizan Rosita Bouchot, actriz que le dio vida a ‘Paty.jpg

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¿Quién es Rosita Bouchot, actriz que le dio vida a ‘Paty’?

Oriunda de Ciudad de México, Bouchot es ampliamente conocida en su país por su trabajo como actriz, guionista y cantante. No solo apareció en el ‘Chavo del 8’, sino que estuvo en otras obras del entretenimiento mexicano desde los 70s cuando arrancó su carrera.

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Estuvo en diversas producciones a lo largo de su vida, llegando a ser considerada como una de las mejores actrices mexicanas entre los años 70s y 90s.

En varias entrevistas ha manifestado la estrecha relación que sostuvo como Roberto Gómez Bolaños como amigos de trabajo, a quien admiró siempre por su forma de ver el mundo para sacarle provecho y crear obras que, hasta la fecha, siguen dando qué hablar por todo el mundo. Incluso, lo defendió cuando lo trataron de infiel o en otras polémicas que tuvo cuando se encontraba con vida.

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