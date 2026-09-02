Descubrió a su esposa con otro hombre en plena videollamada y su reacción se volvió viral

Una grabación que comenzó como una tranquila videollamada entre una pareja terminó exponiendo una situación que generó una ola de comentarios en redes sociales.

El video, que habría sido registrado en China, muestra el momento en que un hombre descubre, durante la comunicación con su esposa, la presencia de otro sujeto en la habitación donde ella se encontraba.

El contenido se difundió ampliamente en X, anteriormente conocido como Twitter, y alcanzó más de 19 millones de reproducciones. La particular forma en la que el esposo habría descubierto la infidelidad hizo que el caso rápidamente llamara la atención de miles de usuarios.

Según la historia que acompaña la publicación, la mujer se encontraba fuera de la ciudad por cuestiones laborales y decidió comunicarse con su esposo, quien permanecía en casa al cuidado de los hijos. La conversación transcurría con normalidad hasta que ella se quedó dormida.



El detalle que cambiaría por completo la situación fue que la llamada aparentemente continuó activa. Al darse cuenta de ello, el hombre habría decidido grabar lo que aparecía en la pantalla de su dispositivo. En ese momento, las imágenes registraron la entrada de otro hombre al lugar.

🇨🇳 Çin’de bir adam, şehir dışında çalışan ve yorgun olduğu için uyuyakalan karısı görüşmeyi kapatmayı unutunca karısının uyumasını izlemek istedi.



Ancak telefondan başka bir erkeğin sesini duydu. Bir süre sonra başka bir adam yatağa çıkıp kadına sarılınca, kocası yaşananları… pic.twitter.com/JQxtNMfnTM — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) August 29, 2026

El sujeto se habría acercado hasta la cama donde estaba la mujer y se acostó junto a ella para abrazarla. El esposo, que observaba la escena a través de la videollamada, reaccionó al percatarse de lo que estaba ocurriendo y decidió confrontar a su pareja.

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De acuerdo con el relato que acompaña el video, el hombre le manifestó que había registrado la escena. La situación generó un intercambio en el que la mujer habría intentado responder ante los señalamientos de su esposo.

La publicación provocó opiniones divididas, aunque buena parte de los comentarios estuvieron dirigidos contra la mujer. Algunos internautas cuestionaron que, mientras su pareja se encontraba en casa ocupándose de los hijos, ella presuntamente estuviera involucrada con otra persona.