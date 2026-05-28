Hombre murió tras colgarse de un balcón para evitar ser descubierto por esposo de su amante

Un encuentro extramatrimonial terminó en tragedia luego de que un hombre muriera tras caer desde varios metros de altura mientras intentaba ocultarse para no ser descubierto por el esposo de la mujer con la que sostenía una relación sentimental.

El hecho ocurrió en China y ha generado gran impacto en redes sociales debido a las imágenes que comenzaron a circular poco después del accidente. De acuerdo con medios locales, todo sucedió cuando el hombre, identificado como Huang Mao, se encontraba en el apartamento de su amante y el esposo de la mujer llegó antes de lo esperado.

Según la información conocida hasta ahora, Huang Mao, quien trabajaba como entrenador físico, habría entrado en pánico al escuchar la llegada del marido de la mujer. En un intento desesperado por evitar ser encontrado dentro de la vivienda, decidió salir por una ventana y sostenerse desde la parte exterior del edificio.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran el angustiante momento en el que el hombre permanece colgado de uno de los balcones durante varios segundos, mientras personas desde la calle observaban la escena. En las grabaciones se evidencia cómo intenta mantenerse sujeto con fuerza para evitar caer.



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Sin embargo, después de varios instantes suspendido en el aire, el hombre perdió la resistencia en sus brazos y terminó cayendo al vacío. El impacto contra el pavimento fue fatal y murió en el lugar antes de recibir atención médica.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al sitio, aunque nada pudieron hacer para salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas tras la caída.