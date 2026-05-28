Video revela momento exacto en que pasajera cae de un bus en movimiento: todo terminó en tragedia

Un video de cámaras de seguridad captó el momento exacto en que una mujer cayó de un bus de transporte público que todavía se encontraba en movimiento.

El hecho se presentó en la noche del martes sobre la intersección de las calles Mariscal Estigarribia y Curupayty, en la localidad de Fernando de la Mora, Paraguay. La mujer involucrada fue identificada como Gloria Natalia Lanzoni Samudio, de 29 años, quien viajaba en un ómnibus de la Línea 49 cuando ocurrió el incidente.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la pasajera se levantó de su asiento y se acercó a la parte delantera del vehículo para avisarle al conductor que descendería en la siguiente parada. No obstante, antes de que el bus frenara completamente, la mujer intentó bajar y terminó cayendo sobre el pavimento.

En las imágenes de seguridad se observa cómo la pasajera pierde el equilibrio al momento de descender mientras el automotor aún avanzaba lentamente. Tras la caída, varias personas que estaban cerca corrieron para auxiliarla mientras el vehículo detenía finalmente su marcha.



Este es el video del momento exacto

Agentes policiales llegaron al sitio minutos después de recibir la alerta ciudadana. En el lugar encontraron a la mujer tendida sobre la vía pública y con una herida superficial en la cabeza, según quedó consignado en el informe oficial.

Posteriormente, paramédicos acudieron para brindarle atención médica inicial y trasladarla al Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), donde permanece en observación mientras los médicos evalúan su evolución.

Publicidad

El conductor involucrado fue identificado como Ángel Daniel Alejandro Franco Acuña. Las autoridades informaron que el hombre fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Aunque inicialmente quedó demorado en la Comisaría de Fernando de la Mora para el procedimiento correspondiente, más tarde recuperó la libertad por disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la declaración entregada por el conductor, la pasajera se acercó a la puerta delantera indicando que descendería en una parada cercana. Según explicó, mientras el bus reducía la velocidad y aún no se había detenido completamente, la mujer presuntamente decidió bajar por cuenta propia, situación que terminó provocando la caída.