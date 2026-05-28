Revelan video clave en caso de exfutbolista colombiano señalado de decapitar a su amigo

Nuevos videos de cámaras de seguridad se convirtieron en pieza clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades chilenas contra el exfutbolista colombiano Abel Stiven Carabalí, señalado de participar en el brutal asesinato de un amigo suyo, también colombiano, cuyo cuerpo fue hallado decapitado y parcialmente calcinado en una zona boscosa de la comuna de Curacaví, en Chile.

Las imágenes, recopiladas por investigadores de la Fiscalía chilena, muestran varios momentos considerados fundamentales para reconstruir el crimen. Según las autoridades, en los registros se observa a Carabalí movilizando bultos sospechosos dentro de una maleta mientras utiliza un carrito de carga en un estacionamiento, situación que despertó la atención de los peritos encargados del caso.

De acuerdo con la investigación, posteriormente el exjugador habría contado con la ayuda de otro ciudadano colombiano, quien trabajaba como taxista en Santiago y que además registra antecedentes por tráfico de drogas. Este segundo capturado habría participado en el traslado de los restos humanos ocultos dentro del maletero de un vehículo de servicio público hasta la Cuesta Zapata, en Curacaví, lugar donde finalmente abandonaron e incendiaron el cuerpo para intentar ocultar el crimen.



Vea el video en el minuto 0:43

Un exfutbolista colombiano, identificado como Abel Stiven Carabalí, fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un amigo de la misma nacionalidad. El cuerpo de la víctima fue hallado decapitado y calcinado en la cuesta Zapata, ubicada en la comuna de Curacaví,… pic.twitter.com/K7kmsb0OE0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2026

El macabro hallazgo se produjo luego de que un habitante del sector alertara a las autoridades tras observar llamas en medio de una zona boscosa. Uniformados acudieron al sitio y encontraron un cadáver en condiciones extremadamente violentas: tenía múltiples heridas cortopunzantes, extremidades fracturadas y había sido decapitado.



La fiscal Carmen Gloria Guevara, integrante del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Chile, aseguró que la sevicia utilizada en el asesinato evidencia características propias de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, afirmó la funcionaria judicial.

Exjugador colombiano, cinculado en asesinato de su amigo Foto: captura de video

Las autoridades sostienen que la víctima y Carabalí mantenían una amistad desde hace aproximadamente ocho años y que ambos se habrían conocido en entornos relacionados con el fútbol. Sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a que el homicidio estaría relacionado con una posible traición o conflicto interno dentro de una organización vinculada al tráfico de drogas.

Publicidad

Durante los allanamientos realizados en medio de la investigación, la Policía chilena incautó cerca de 19 kilos de estupefacientes y cuatro armas de fuego de distintos calibres, entre ellas una que simulaba ser un fusil de guerra.

Aunque en Colombia existen registros de un paso de Abel Stiven Carabalí por procesos vinculados al Deportivo Cali antes de viajar al exterior, las autoridades chilenas aseguran que actualmente sería uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada al narcotráfico.