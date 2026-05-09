Murió famoso exfutbolista tras sufrir accidente mientras salía de una fiesta: esto se sabe

La inesperada muerte de un reconocido exfutbolista y figura de la televisión generó conmoción entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento. El hombre, de 35 años, fue encontrado sin vida en la madrugada del jueves 7 de mayo, pocas horas después de haber asistido a una fiesta durante sus vacaciones junto a su hija de ocho años.

Se trataba del británico Jake Hall, exjugador del Boston United, quien falleció en Santa Margalida, en la isla de Mallorca. De acuerdo con los primeros reportes, Hall presentaba graves lesiones en la cabeza y en el tórax, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación para establecer con exactitud las circunstancias del caso.

Murió el exfutbolista Jake Hall. Foto: Redes sociales

Según información publicada por el diario The Sun, las primeras hipótesis de la Guardia Civil apuntan a que el exdeportista sufrió un accidente al regresar de la celebración. Los investigadores consideran que Hall pudo golpearse violentamente contra una puerta de cristal, lo que le habría causado heridas mortales.

“Nos centramos en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de vidrio, aunque todavía es demasiado pronto para determinar con certeza qué ocurrió”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.



Las autoridades españolas han señalado que, hasta el momento, no existen evidencias de que en el hecho hayan participado terceras personas, por lo que el caso es tratado como una muerte accidental mientras avanzan las diligencias correspondientes.

La noticia causó profundo pesar en el Boston United, que confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales. En su mensaje, el club aseguró estar “devastado” por la partida de Hall, a quien recordó con cariño pese a su corto paso por la institución.

Además de su carrera en el fútbol, Jake Hall alcanzó notoriedad en 2015 al integrarse al reality The Only Way Is Essex, conocido como TOWIE. Participó de forma regular entre las temporadas 14 y 17, consolidándose como una figura popular de la televisión del Reino Unido.

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El programa también lamentó su muerte y envió condolencias a sus familiares y amigos. Hall deja a su hija River, nacida de su relación con Missé Beqiri, exintegrante del reality The Real Housewives of Cheshire. Su fallecimiento ha causado gran impacto entre excompañeros y seguidores.