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Muere reconocida actriz tras ser arrollada por motociclista en plena grabación: testigo captó todo

A través de redes sociales se hizo viral el video que muestra el accidente en el que perdió la vida una famosa actriz. Autoridades investigan.

Muere reconocida actriz tras ser arrollada por motociclista en plena grabación
La mujer participó en grandes producciones.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Una tragedia enluta al mundo del entretenimiento luego de que una reconocida actriz y modelo perdiera la vida en medio de una grabación.

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El accidente ocurrió cuando un motociclista que se movilizaba a gran velocidad perdió el control de su vehículo y terminó embistiéndola mientras realizaba una sesión de fotografías junto a varios seguidores.

La víctima fue identificada como Ksenia Dobromilova, actriz y modelo rusa de 34 años, quien murió tras el fuerte impacto registrado en una carretera de Moscú. De acuerdo con las autoridades locales, la mujer participaba en la creación de contenido para su blog personal, espacio en el que acostumbraba compartir videos y encuentros relacionados con el mundo de las motocicletas.

Muere reconocida actriz tras ser arrollada por motociclista en plena grabación
La actriz organizaba eventos de motos.
Foto: Captura de redes sociales

Según las primeras investigaciones, en el lugar donde se desarrollaba la actividad no existían medidas de protección ni señalización que advirtiera sobre la grabación. Testigos señalaron que varias personas permanecían cerca de la vía mientras se realizaban fotografías y videos con motociclistas aficionados.

Tras el choque, algunos asistentes se acercaron rápidamente para auxiliar a la actriz, al notar que no reaccionaba. Varias personas intentaron practicar maniobras de reanimación mientras llegaban los equipos de emergencia, pero los paramédicos confirmaron su fallecimiento pocos minutos después en el lugar del accidente.

Este es el video

El conductor involucrado también terminó cayendo sobre el asfalto luego de perder el equilibrio de la motocicleta. Segundos después del impacto corrió hasta donde estaba tendida la modelo, en medio de escenas de angustia entre quienes presenciaron lo ocurrido.

El motociclista fue identificado como Maxim Zaviryukha, también de 34 años. Aunque sufrió lesiones menores, quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

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Información divulgada por la agencia RIA Novosti reveló que Dobromilova solía organizar este tipo de reuniones con aficionados y pilotos, compartiendo previamente la ubicación exacta de los encuentros. En esos espacios se realizaban sesiones fotográficas y grabaciones para redes sociales, muchas veces en carreteras abiertas al tránsito.

Funcionarios de la Inspección Estatal de Tránsito acudieron a la escena para recopilar pruebas, tomar declaraciones y abrir una investigación formal. Posteriormente, el cuerpo de la actriz fue trasladado por las autoridades forenses.

Entretanto, medios locales informaron que Zaviryukha fue enviado a prisión domiciliaria durante dos meses mientras continúan las diligencias judiciales. Además, trascendió que el hombre habría ofrecido apoyo económico y reparación a los familiares de la víctima.

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