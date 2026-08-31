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Video: motociclista sobrevive a accidente tras terminar sentado en el interior de un bus

Tampoco llevaba casco en el momento del choque y se salvó gracias a que el conductor del bus nunca cerró la puerta, terminando dentro del vehículo y sentado.

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Foto: X @ColombiaOscura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un motociclista terminó sentado y aparentemente aturdido dentro de un bus luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito en el centro de Buga, Valle del Cauca. El insólito hecho, ocurrido este domingo 30 de agosto, quedó registrado en la cámara de seguridad de un establecimiento cercano.

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El accidente ocurrió en la calle Séptima con carrera 13. Según se observa en las imágenes, el motociclista circulaba a alta velocidad y no llevaba casco cuando chocó contra el bus.

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De manera inesperada, la puerta del vehículo se encontraba abierta en el momento del impacto, por lo que el motociclista terminó dentro del bus. Esta situación habría ayudado a amortiguar el golpe y evitó que las consecuencias fueran más graves.

El video muestra el momento exacto del choque y cómo el hombre termina sentado junto al conductor del vehículo, quien frenó inmediatamente para auxiliarlo. Segundos después, el motociclista se pone de pie, sale del bus y regresa al lugar donde quedó su motocicleta.

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Según versiones conocidas en la zona, el hombre habría cruzado el semáforo en rojo, lo que habría provocado el accidente. Pese a la magnitud del impacto, el hecho no dejó personas con heridas de gravedad y solo se reportaron daños materiales.

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La escena llamó la atención en redes sociales por la aparente tranquilidad con la que el motociclista se levantó después del choque. El video rápidamente se viralizó y fue replicado por medios y usuarios de diferentes países, muchos de ellos con comentarios en tono de humor por la particular forma en la que terminó ingresando al bus.

“Ni en GTA te hace ese transbordo así”; “Qué extraña forma de subirse al autobús tienen ahora los jóvenes”; “Lo realmente impactante es que el motociclista terminó dentro de la buseta”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales sobre el accidente que, por fortuna, no pasó de un gran susto.

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