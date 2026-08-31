Así es el plan que convierte viejas baterías de carros eléctricos en energía para el Valle del Cauca

La reutilización de baterías en desuso de vehículos eléctricos e híbridos se convirtió en una alternativa para suministrar fluido eléctrico continuo a sectores rurales del departamento del Valle del Cauca que enfrentan fallas o ausencia de interconexión a la red nacional.

De acuerdo con datos del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (PIEC) de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en Colombia existen 1,32 millones de hogares con déficit de energía, y más del 80 % de ellos se ubican en zonas rurales donde la red convencional no tiene alcance. En estas áreas, las interrupciones del servicio pueden extenderse hasta por 72 horas continuas.

Ante esta brecha de infraestructura, la iniciativa #RetoIluminaColombia 2.0, impulsada por Volvo Cars en alianza con la firma de tecnología energética Dynamo, implementó el reacondicionamiento de acumuladores de energía automotrices para integrarlos a sistemas de paneles solares.



Comunidades beneficiadas en Ginebra y Palmira

El proyecto, que inició en 2025 brindando respaldo energético a la cocina comunitaria de la ecoaldea Nashira, extendió la cobertura del sistema a dos nuevos puntos estratégicos del departamento del Valle del Cauca:



Institución Educativa de Desarrollo Rural La Selva (Ginebra): el sistema de almacenamiento beneficia a 30 estudiantes de educación primaria, garantizando iluminación constante para las actividades escolares y el uso de herramientas tecnológicas.

el sistema de almacenamiento beneficia a 30 estudiantes de educación primaria, garantizando iluminación constante para las actividades escolares y el uso de herramientas tecnológicas. Comedor comunitario de Tienda Nueva (Palmira): la infraestructura asegura el fluido eléctrico necesario para la conservación de alimentos y la preparación de raciones diarias para más de 50 personas.

El almacenamiento continuo de energía solar permite mantener la refrigeración de insumos alimenticios, extender las jornadas de estudio durante la noche y apoyar las actividades productivas de los habitantes de la zona.

El esquema técnico consiste en evaluar, reestructurar e integrar las celdas de las baterías que ya no cumplen los estándares de rendimiento para el transporte automotor, convirtiéndolas en bancos de almacenamiento efervescentes y estables para voltaje residencial.



Entendimos que una batería no muere cuando deja de impulsar un vehículo, sino que aún puede convertirse en una solución real para otras personas. Junto a un aliado estratégico decidimos reestructurarlas para que pudieran almacenar energía solar de forma eficiente y segura Explicó Nicolás Olarte, gerente de Posventa de Volvo Cars Colombia.

Por su parte, Alberto Telch, brand manager de la compañía en el país, indicó que el plan busca incidir en la reducción de la brecha de desigualdad en el acceso a servicios públicos.

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Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, la iniciativa incluyó capacitaciones técnicas y de liderazgo impartidas a los habitantes locales por la firma Dynamo, permitiendo que la propia comunidad opere y administre el mantenimiento básico de los equipos solares.