Murió famoso actor de 'El Chavo del 8': dio vida a diversos personajes

Luto en la televisión mexicana este 21 de abril luego de que, a través de redes sociales, se confirmara la muerte del recordado y querido actor Ricardo de Pascual a sus 85 años. Algunos actores de 'El Chavo del 8' reaccionaron a la noticia, en especial por el recuerdo que había de los días que llegaron a compartir set en las producciones de Chespirito.

La noticia la compartió el Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) que, en su mensaje, recordaron su paso por las producciones de Chespirito y su carisma en su trayectoria por el cine, teatro y televisión. “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, dijeron.

Fue María Antonieta de las Nievas, que dio vida a la Chilindrina, la primera en pronunciarse por esta noticia en su Instagram. Allí, público una serie de fotos del actor y compartió sentido mensaje al respecto.

“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, expresó.



¿Qué personajes hizo De Pascual en 'El Chavo del 8'?

En su paso por las producciones de Chespirito, Pascual les dio vida a personajes como el ‘ratero de la vecindad’ o ‘Señor Calvillo’, que era uno de los pretendientes de Doña Cleotilde. Papeles que le sirvieron para hacerse un lugar en el corazón de los fans de la producción que, hasta la fecha, lo siguen recordando con cariño.

El actor era oriundo de Ciudad de México y a lo largo de su carrera hizo diferentes producciones en novelas y obras de teatro. En el gremio de actores mexicanos se volvió en uno de los grandes referentes, además de los más respetados por su cariños, talento y profesionalidad dentro y fuera del set.