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Honorio Henríquez adelanta visitas a altas cortes: 27 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 27 de julio de 2026:

  • La posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se realizará en Cali. Entre hoy y mañana, el Congreso definiría y aprobaría el desplazamiento para la ceremonia.

  • El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, inició una ronda de visitas protocolarias a las altas cortes. Su primera parada fue el Consejo de Estado.

    Escuche el programa completo aquí:

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