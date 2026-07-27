Honorio Henríquez adelanta visitas a altas cortes: 27 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 27 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 27 de julio de 2026:
- La posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se realizará en Cali. Entre hoy y mañana, el Congreso definiría y aprobaría el desplazamiento para la ceremonia.
El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, inició una ronda de visitas protocolarias a las altas cortes. Su primera parada fue el Consejo de Estado.
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