Sura ha pagado más de $ 80.000 millones tras reclamaciones por el terremoto del 10 de agosto

Sura ya ha pagado más de 80 mil millones de pesos tras reclamaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto. La compañía de seguros manifestó que sigue necesitando cerca de un centenar de expertos para evaluar más de 12 mil reclamaciones recibidas en todo el país

Más de un mes después del terremoto que sacudió varias zonas del país el pasado 10 de agosto, el sector asegurador continúa enfrentando un gran volumen de reclamaciones generado por los daños.

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En el caso de Sura, la compañía ha recibido 12.000 avisos de siniestro desde el día del evento y concentra sus esfuerzos en recopilar y verificar la información necesaria para avanzar hacia la liquidación de las indemnizaciones.

Las reclamaciones se distribuyen principalmente entre Cali, Pereira, Armenia, el Eje Cafetero y municipios cercanos, territorios donde se concentró buena parte de las afectaciones por la emergencia.



Según Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura Colombia, reveló en Blu Radio que alrededor de 4.500 casos requieren información adicional antes de que puedan continuar hacia las siguientes etapas del proceso, por lo que la documentación y evaluación de cada afectación se han convertido en una parte determinante de la atención.

Sin embargo, el principal desafío operativo en este momento no estaría relacionado con la disponibilidad de recursos, sino con la capacidad para realizar las evaluaciones en campo. La magnitud del terremoto produjo una escasez de ajustadores, profesionales encargados de inspeccionar los daños, analizar las circunstancias del siniestro y aportar elementos técnicos para establecer las indemnizaciones.

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Sura ha debido, por ello, priorizar aquellos casos que requieren atención más inmediata mientras amplía progresivamente la capacidad de respuesta donde se requiere cerca de un centenar de profesionales.

“pues está haciendo a través de la Federación Colombiana de Aseguradores un tema de convocar nuevas personas en esencia ingenieros civiles o arquitectos, tener una capacitación en seguros para poder obtener más recursos”, dijo.

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De acuerdo con el directivo, Sura ya ha dado respuesta aproximadamente a 200 siniestros con pagos que alcanzan los 80.000 millones de pesos a los asegurados. La compañía asegura contar con reservas para atender los avisos de siniestro por alrededor de medio billón de pesos.

El flujo de esos recursos también se ha visto incrementado en las últimas semanas gracias a mecanismos de reaseguro adquiridos por la compañía.