Personal del Hospital de Puerto Berrío completa tres meses sin sueldo y con falta de insumos

Cansados de las promesas incumplidas, médicos, enfermeras y personal asistencial salieron nuevamente a las calles en un plantón para exigirle a la entidad operadora Fismedic el pago inmediato de sus salarios, que registran retrasos de hasta tres meses.

El malestar generalizado estalló luego de que venciera el plazo límite anunciado para este miércoles 30 de septiembre, fecha en la que los trabajadores esperaban ponerse al día con los sueldos adeudados. La protesta se suma a la realizada el pasado 26 de septiembre, cuando denunciaron incluso restricciones de ingreso al centro médico para quienes planeaban unirse a las manifestaciones.

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"Que nos cumplan, que nos paguen y se vayan", fueron algunas de frases que gritaban en las calles.

Sin embargo, el drama económico del personal médico viene acompañado de un panorama crítico en la prestación del servicio. El médico general Alex Acuña advirtió que la institución atraviesa una masiva renuncia de profesionales, quedando apenas dos médicos para atender todo el hospital.



A esto se le suma la falta de especialistas en ginecología, la escasez de medicamentos esenciales para intubación, reservas de oxígeno que no alcanzarían para una semana y la ausencia de papel para electrocardiogramas.

"Estamos exigiendo nuestros derechos, están vulnerando nuestro mínimo vital", "Acá no vamos a quedar en el plantón hasta que les paguen a esta gente porque todos estamos perjudicados", "Muy triste, muy triste, porque de todas maneras nosotros como comunidad necesitamos del hospital", "Así deberíamos todos salir acá a apoyarlos a ellos, que ellos necesitan comer y nosotros necesitamos de la atención. Imaginen una urgencia en ese momento", manifestaron personas que participaron en la manifestación y aquellos que observaban desde las vías.

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La situación en urgencias y traslados también está bajo la lupa: los denunciantes señalaron que la única ambulancia disponible estaría varada y con problemas de documentación, mientras que los insumos básicos escasean pese a que las directivas priorizan inversiones en obras de infraestructura.

Aunque la atención en urgencias no se ha suspendido formalmente, la falta de personal y herramientas pone en riesgo la vida de los pacientes.