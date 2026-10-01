Confirman $5.800 millones para consulta popular que definirá el Área Metropolitana de Urabá

El proceso para definir si Urabá contará con su propia Área Metropolitana superó uno de los obstáculos que mantenían pendiente la preparación de la consulta popular. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable para disponer los recursos necesarios para llevar a cabo la jornada electoral.

La decisión del Gobierno nacional fue comunicada al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, y permite destrabar el componente presupuestal por 5.800 millones de pesos que hacía falta para continuar con la organización del mecanismo de participación ciudadana.

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Con los recursos habilitados, la Registraduría podrá avanzar en la planeación logística y administrativa de una jornada que deberá cumplir las distintas etapas previstas por la legislación colombiana para este tipo de consultas.

El aval financiero llega después de que la iniciativa superara otro de los requisitos institucionales. Las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara de Representantes emitieron conceptos favorables sobre la propuesta, con lo que el proyecto ha ido completando los pasos establecidos para llegar a las urnas. Al respecto el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Luis Fernando Agudelo.



“Esta es una gran noticia para el departamento y para Urabá, que va a tener unos retos impresionantes de desarrollo en los próximos años con la conexión por el Túnel del Toyo y con el sistema portuario”; aseveró.

La eventual Área Metropolitana estaría integrada inicialmente por cuatro municipios: Mutatá, Carepa, Chigorodó y Apartadó. La apuesta detrás de la figura asociativa es establecer un mecanismo permanente de coordinación entre territorios que comparten dinámicas económicas, sociales y de infraestructura, pero que actualmente toman buena parte de sus decisiones de manera independiente.

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Entre los asuntos que podrían abordarse mediante una estructura metropolitana están la planeación regional, el ordenamiento territorial, la movilidad, la infraestructura, los servicios públicos, la protección ambiental y las estrategias para impulsar el desarrollo económico.