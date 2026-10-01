En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Cultivos ilícitos
Gasolina
FMI
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Confirman $5.800 millones para consulta popular que definirá el Área Metropolitana de Urabá

Confirman $5.800 millones para consulta popular que definirá el Área Metropolitana de Urabá

El Ministerio de Hacienda autorizó los recursos para los comicios que ahora están pendientes de calendario.

elecciones-voto-colombia-afp-3.jpg
Elecciones presidenciales en Colombia
AFP
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El proceso para definir si Urabá contará con su propia Área Metropolitana superó uno de los obstáculos que mantenían pendiente la preparación de la consulta popular. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable para disponer los recursos necesarios para llevar a cabo la jornada electoral.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La decisión del Gobierno nacional fue comunicada al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, y permite destrabar el componente presupuestal por 5.800 millones de pesos que hacía falta para continuar con la organización del mecanismo de participación ciudadana.

Últimas noticias

Desalojos en el nororiente de Medellín.jpg
Antioquia

Denuncian instrumentalización de habitantes desalojados de zona de alto riesgo en Medellín

Obras costeras en Urabá por DIMAR.
Antioquia

DIMAR autoriza medidas costeras en seis sectores de Urabá por baja de lluvias

Publicidad

Con los recursos habilitados, la Registraduría podrá avanzar en la planeación logística y administrativa de una jornada que deberá cumplir las distintas etapas previstas por la legislación colombiana para este tipo de consultas.

El aval financiero llega después de que la iniciativa superara otro de los requisitos institucionales. Las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara de Representantes emitieron conceptos favorables sobre la propuesta, con lo que el proyecto ha ido completando los pasos establecidos para llegar a las urnas. Al respecto el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Luis Fernando Agudelo.

“Esta es una gran noticia para el departamento y para Urabá, que va a tener unos retos impresionantes de desarrollo en los próximos años con la conexión por el Túnel del Toyo y con el sistema portuario”; aseveró.

Lea también:

Puente a instalar sobre el río San Juan.jpg
Antioquia

Invías aclaró que puente en San Juan de Urabá no está habilitado al 100 %

Obras en el Urabá antioqueño
Antioquia

Gobernación de Antioquia avanza con obras experimentales para frenar erosión costera en el Urabá

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La eventual Área Metropolitana estaría integrada inicialmente por cuatro municipios: Mutatá, Carepa, Chigorodó y Apartadó. La apuesta detrás de la figura asociativa es establecer un mecanismo permanente de coordinación entre territorios que comparten dinámicas económicas, sociales y de infraestructura, pero que actualmente toman buena parte de sus decisiones de manera independiente.

Publicidad

Entre los asuntos que podrían abordarse mediante una estructura metropolitana están la planeación regional, el ordenamiento territorial, la movilidad, la infraestructura, los servicios públicos, la protección ambiental y las estrategias para impulsar el desarrollo económico.

Relacionados

Antioquia

Urabá

Publicidad

Publicidad

Publicidad