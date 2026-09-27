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Gobernación de Antioquia avanza con obras experimentales para frenar erosión costera en el Urabá

El proyecto contempla una inversión cercana a 12.500 millones de pesos, distribuida en dos fases, con acciones que buscan monitorear el comportamiento de la costa y mitigar los efectos de la erosión.

Obras en el Urabá antioqueño
Gobernación de Antioquia
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

En el Urabá antioqueño avanza un programa de intervenciones experimentales para reducir el riesgo asociado a la erosión costera en diferentes sectores del litoral del departamento. Las intervenciones se desarrollan en el Distrito de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes.

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El proyecto contempla una inversión cercana a 12.500 millones de pesos, distribuida en dos fases, con acciones que buscan monitorear el comportamiento de la costa, mitigar los efectos de la erosión y contribuir a la recuperación de sectores de playa.

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La primera fase contempla trabajos en La Martina en Turbo; El Carlos y las playas urbanas de Necoclí; Uveros en San Juan de Urabá; y Hacienda Fundadores en Arboletes, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 12.500 personas.

Entre las obras se encuentran barreras y diques permeables, conformación de dunas artificiales, perfilamiento de taludes, manejo y control de aguas y estructuras complementarias de protección como aseguró la directora del Dagrán, Vanessa Paredes.

"Hemos hecho limpieza de playas, regeneración e incorporación de arenas en estas playas, y ahora continuamos con la construcción de soluciones basadas en la naturaleza, principalmente con dunas permeables, con diques permeables, con estabilización de playas, con enrocados", aseguró la directora.

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Según la Gobernación, el propósito es disminuir la energía del oleaje, favorecer la estabilización de taludes, reducir el riesgo de inundaciones costeras y promover la acumulación de material de playa.

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La primera etapa cuenta con una inversión cercana a 6.000 millones de pesos y posteriormente, la segunda fase tendrá recursos por aproximadamente 6.500 millones de pesos y una población estimada beneficiaria superior a 46.800 personas.

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