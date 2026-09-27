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Colombiano fue capturado en frontera con Panamá tras movilizar a tres ciudadanas chinas

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién está detrás del delito y por dónde entraron los extranjeros.

Colombiano capturado en Frontera con Panamá por tráfico de migrantes
Migración Panamá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

A pesar de la lucha entre Colombia y Panamá por erradicar el tráfico de migrantes, en suelo panameño fue capturado un colombiano con tres ciudadanas chinas. Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién está detrás del delito y por dónde entraron los extranjeros.

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La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos fue uno de los detonantes para que la migración hacia Norteamérica por el Tapón del Darién fuera golpeada con contundencia por las autoridades colombianas y panameñas.

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Aunque los resultados entregados por los entes competentes dejan en evidencia que el fenómeno de la migración fue erradicado en casi en un 100 %, aún se reportan casos que no dejan de preocupar en la frontera.

El último caso ocurrió hace unas horas cuando un total de tres ciudadanas de nacionalidad china en situación de ingreso irregular fueron halladas con un hombre. Las extranjeras son consideradas presuntamente objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes.

Según la información entregada por Migración Panamá, las personas verificadas no contaban con sello de ingreso legal al territorio nacional, a la vez que se identificó a un colombiano como presunto responsable de los hechos.

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Por ahora serán las autoridades panameñas las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud desde donde viajaron las extranjeras y cuál era su destino final, pistas que permitirán determinar si fueron víctimas del tráfico de migrantes.

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Asimismo, otra de las informaciones que serán relevantes para el proceso es sí, quizás, las ciudadanas chinas hicieron tránsito por territorio colombiano, situación que también será clave a la hora de identificar quién estaría detrás de este delito.

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