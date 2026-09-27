Medellín aprovecha el tiempo seco para avanzar en obras de mitigación en la quebrada La Presidenta

Aunque la temporada de lluvias en el Área Metropolitana no ha tenido los efectos que esperaban los expertos, eso no ha sido impedimento para que la Alcaldía de Medellín aproveche el tiempo seco para realizar algunas obras de mitigación en algunos afluentes.

Es el caso de las obras y estudios en la cuenca de la quebrada La Presidenta, esto con el propósito de reducir los riesgos de inundaciones y avenidas torrenciales y recuperar la capacidad hidráulica de varios sectores afectados durante la primera temporada de lluvias.

Las intervenciones se desarrollan en zonas como La Concha, La Presidenta, La Escopetería, Vicenza y Patio Bonito, donde los proyectos presentan distintos niveles de avance, por ejemplo, en La Concha–Chuscalito, la ejecución alcanza el 90 %.

En inmediaciones del hotel Dann Carlton continúan las obras de empalme del box culvert construido para recuperar el tramo de vía afectado el pasado 17 de marzo.



"Se están realizando intervenciones que respetan la dinámica natural del ecoparque, pero, adicionalmente, están reduciendo la erosión que se ha venido presentando y el deterioro de los canales preexistentes. No se trata de una canalización, se trata de incorporar soluciones basadas en la naturaleza", indicó la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz.

Además, se trabaja en la recuperación de 30 metros de retiros de la quebrada dentro del Ecoparque, incluyendo la reparación y reemplazo de estructuras hidráulicas que resultaron deterioradas o fallaron durante las avenidas torrenciales.

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La Administración Distrital indicó que las obras buscan reducir la velocidad del agua, controlar la erosión y recuperar estructuras hidráulicas existentes, mediante soluciones basadas en la naturaleza y sin convertir el tramo intervenido en una canalización.