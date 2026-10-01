Juez da aval a la Alcaldía de Medellín para continuar demolición y desalojo en Manrique

La Alcaldía de Medellín anunció la demolición de todos los predios evacuados en zona de alto riesgo en Manrique luego de que un juzgado fallara favorablemente una acción de tutela. 14 familias siguen recibiendo alojamiento temporal por parte de la institucionalidad

Varios días después de que una medida cautelar ordenará frenar las demoliciones que las autoridades en Medellín estaban ejecutando en una zona considerada de alto riesgo en el oriente de la ciudad, la administración local recibió aval para culminar este proceso.

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Así quedó evidenciado en un fallo de tutela que en las últimas horas indicó que la institucionalidad en la capital antioqueña cumplió con las condiciones exigidas para llevar a cabo los procedimientos de desalojo y posterior derribo de infraestructuras en una zona ya afectada por las lluvias meses atrás en el barrio Manrique El Jardín.

Tras identificar al menos 39 inmuebles con riesgo de avenida torrencial, inicialmente habían demolido 18 y 21 edificaciones más estaban a la espera de continuar con el proceso que ahora tiene luz verde con el aval judicial.



El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, insistió que las acciones adelantadas por la administración hacen parte de un proceso de pedagogía llevado a cabo desde hace varios meses con las comunidades de la zona.

“Desde abril acompañamos a las familias de este sector de Manrique explicándoles las condiciones de riesgo en las que se encontraban y la importancia de evacuar una zona de alto riesgo por avenida torrencial”, afirmó.

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La Alcaldía destacó que de las 51 familias atendidas 14 han permanecido en hoteles como parte de las alternativas de alojamiento temporal y 35 más están en autoalbergues. En materia de ayudas humanitarias han entregado 56 kits de aseo, 11 kits de dormida y 39 paquetes alimentarios.

Desde varios sectores políticos y sociales de la ciudad solicitaron una mesa de concertación que permitiera mejorar la oferta institucional, especialmente en materia de arrendamientos temporales, para las personas que debieron salir de la zona.