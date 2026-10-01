Contraloría descarta detrimento tras inspección en el Inder Medellín, pero indaga un contrato

La Contraloría Distrital de Medellín no encontró detrimento patrimonial ni pérdida de recursos públicos en la auditoría realizada al Inder Medellín sobre el año anterior, aunque para este caso, el organismo de control identificó en total 15 hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria.

El hallazgo que será puesto en conocimiento de la autoridad disciplinaria está relacionado con el contrato suscrito entre esa entidad de la Alcaldía encargada de temas deportivos con la empresa Grupo LIXITEX S.A.S. para la adquisición de uniformes de competencia, presentación y dotación para usuarios y deportistas de la oferta institucional del Inder.

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Según la Contraloría, durante la revisión se encontraron inconsistencias en las fuentes de información utilizadas para acreditar la imputación presupuestal y la destinación de los recursos. También se evidenció falta de soportes conciliados que permitieran establecer completamente la correspondencia entre la destinación aprobada, los bienes adquiridos y sus destinatarios.

El organismo de control aclaró que estas situaciones corresponden a deficiencias administrativas y de control interno relacionadas con el manejo de los rubros presupuestales, pero aseguró que no se acreditó pérdida de recursos públicos ni afectación al patrimonio del Inder.



Por las debilidades identificadas en el cumplimiento de deberes funcionales asociados con la gestión presupuestal y financiera, la Contraloría determinó la presunta incidencia disciplinaria y remitirá el caso a la autoridad competente, que deberá establecer si existe mérito para iniciar las actuaciones correspondientes, aclaró la entidad.

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Por lo pronto, hay que precisar que los otros 14 hallazgos fueron clasificados como administrativos. Ninguno de los 15 hallazgos tiene incidencia fiscal o penal, aclaró la Contraloría Distrital.