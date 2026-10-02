Semana de receso en Colombia: reservas se disparan un 87 % con el Caribe y Europa como protagonistas

La semana de receso, programada del 5 al 12 de octubre, se perfila como un periodo clave para la reactivación turística en Colombia, caracterizado por un entusiasmo renovado entre los viajeros que alistan sus maletas para desconectarse.

Las reservas globales para esta temporada han experimentado un vertiginoso aumento del 87% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se distribuye de manera muy pareja entre el turismo interno y las escapadas al exterior: las reservas dentro del territorio nacional aumentaron un 87%, mientras que los viajes internacionales registraron un alza del 92%.

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Perfil del viajero y hábitos de estadía

De acuerdo con las cifras de la agencia Viajes Falabella, los datos sobre la composición de los grupos de viaje demuestran que las vacaciones en esta época son una experiencia eminentemente compartida. Los viajes en familia representan el grupo mayoritario con el 51% de las reservas, seguidos por los viajes en pareja, que abarcan el 43%. Quienes deciden aventurarse en solitario constituyen el 6% restante. En cuanto a la duración de la estadía, los turismos nacionales se concentran en escapadas cortas con un promedio de tres días, mientras que las salidas internacionales se extienden a un promedio de cinco días.

Turistas en España Foto: AFP

Sol y playa: Los destinos nacionales más codiciados

El turismo de playa continúa encabezando la lista de deseos de los viajeros colombianos. En el ámbito nacional, la Isla de San Andrés lidera las preferencias al concentrar el 36% de las reservas totales. En el segundo y tercer puesto de los destinos preferidos se ubican Cartagena, con el 24%, y Santa Marta, con el 20%. Estas tres ciudades costeras reflejan la marcada preferencia por el clima cálido, el descanso marino y las actividades de entretenimiento tropical.

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El escenario internacional: Clásicos del Caribe y la revelación de Jamaica

En el contexto internacional, Punta Cana (República Dominicana) se afianza en el primer lugar de reservas con un 37%, seguida por Madrid (España), que reúne el 11% de las preferencias. No obstante, el crecimiento más llamativo de la temporada lo protagoniza Montego Bay, en Jamaica, cuyas reservas se dispararon más de un 400% frente al año previo. Esta ciudad destaca como la capital turística de Jamaica, reconocida por su puerto de cruceros, infraestructura hotelera, campos de golf y playas de arena blanca.

Cada destino preferido ofrece una amplia variedad de experiencias para todo tipo de viajero:

