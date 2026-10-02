Semana de receso en Colombia: reservas se disparan un 87 % con el Caribe y Europa como protagonistas

La semana de receso, programada del 5 al 12 de octubre, se perfila como un periodo clave para la reactivación turística en Colombia, caracterizado por un entusiasmo renovado entre los viajeros que alistan sus maletas para desconectarse.
Las reservas globales para esta temporada han experimentado un vertiginoso aumento del 87% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se distribuye de manera muy pareja entre el turismo interno y las escapadas al exterior: las reservas dentro del territorio nacional aumentaron un 87%, mientras que los viajes internacionales registraron un alza del 92%.
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Perfil del viajero y hábitos de estadía
De acuerdo con las cifras de la agencia Viajes Falabella, los datos sobre la composición de los grupos de viaje demuestran que las vacaciones en esta época son una experiencia eminentemente compartida. Los viajes en familia representan el grupo mayoritario con el 51% de las reservas, seguidos por los viajes en pareja, que abarcan el 43%. Quienes deciden aventurarse en solitario constituyen el 6% restante. En cuanto a la duración de la estadía, los turismos nacionales se concentran en escapadas cortas con un promedio de tres días, mientras que las salidas internacionales se extienden a un promedio de cinco días.
Sol y playa: Los destinos nacionales más codiciados
El turismo de playa continúa encabezando la lista de deseos de los viajeros colombianos. En el ámbito nacional, la Isla de San Andrés lidera las preferencias al concentrar el 36% de las reservas totales. En el segundo y tercer puesto de los destinos preferidos se ubican Cartagena, con el 24%, y Santa Marta, con el 20%. Estas tres ciudades costeras reflejan la marcada preferencia por el clima cálido, el descanso marino y las actividades de entretenimiento tropical.
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El escenario internacional: Clásicos del Caribe y la revelación de Jamaica
En el contexto internacional, Punta Cana (República Dominicana) se afianza en el primer lugar de reservas con un 37%, seguida por Madrid (España), que reúne el 11% de las preferencias. No obstante, el crecimiento más llamativo de la temporada lo protagoniza Montego Bay, en Jamaica, cuyas reservas se dispararon más de un 400% frente al año previo. Esta ciudad destaca como la capital turística de Jamaica, reconocida por su puerto de cruceros, infraestructura hotelera, campos de golf y playas de arena blanca.
Cada destino preferido ofrece una amplia variedad de experiencias para todo tipo de viajero:
- San Andrés: Destacan las excursiones a Jhony Cay, el Acuario, los manglares, el avistamiento de mantarrayas en pontón y los recorridos tradicionales por la isla en chiva o tren.
- Cartagena: Sobresalen las visitas a las Islas del Rosario y Barú, los recorridos históricos por el Castillo de San Felipe y el Cerro de la Popa, además de paseos nocturnos en chiva rumbera.
- Santa Marta: Prevalecen las excursiones al Parque Nacional Natural Tayrona, Playa Blanca, Taganga y Playa Grande.
- Punta Cana: Incluye expediciones de día completo a Isla Saona, rutas en buggy todoterreno y espectáculos nocturnos en Coco Bongo.
- Madrid: Ofrece paseos en bus panorámico de dos pisos por puntos icónicos como el Palacio Real, el Estadio Santiago Bernabéu y el Museo del Prado, con posibilidad de excursiones a Toledo y Segovia.